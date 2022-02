La marca belga Pidy està retirant del mercat un lot de macarons, amb part de la seva distribució a Catalunya, per contenir ou i ametlla no declarats en el seu etiquetatge, perquè comporta risc per a consumidors intolerants o al·lèrgics a aquests productes.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha emès una advertència en què informa que continuen les investigacions i no és descartable que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes. En concret, es tracta del lot 2021369222, sota el format «160 macarons de 4 varietats», que venen en una capsa de cartó blanca i amb data de consum preferent l’01/08/2022. ⚠️ Advertencia exclusivamente para personas alérgicas al HUEVO y/o a la ALMENDRA.



➡️ Presencia no declarada en el etiquetado de MACARONS. Marca Pidy. Ver detalles del producto implicado ⬇️.



📌https://t.co/61qTWZvRAk pic.twitter.com/7zOkJDVdGT — AESAN (@AESAN_gob_es) 9 de febrero de 2022 Avís a les autonomies Aquesta informació ha sigut traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) perquè es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització. L’Aesan recomana a les persones al·lèrgiques a l’ou o a l’ametlla que puguin tenir el producte que s’abstinguin de consumir-lo. Aquesta alerta ha arribat a l’agència a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària Europea (RASFF), que va rebre una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Bèlgica.