L’Associació de voluntaris contra el càncer de Vilafant ha celebrat «el gran èxit» en què es va convertir diumenge passat la gran festa de la solidaritat a benefici de la lluita contra el càncer amb sis-cents participants, que van caminar o córrer per la causa, segons ha explicat Marisa Resta, membre de l’organització. El municipi va acollir un matinal d’actes amb jornada doblement esportiva i solidària.

L’Associació Contra el Càncer de Vilafant ha agraït, a través de les xarxes socials, tots els col·laboradors, d’entre els quals hi ha l’Ajuntament, Ràdio Vilafant i aquest Setmanari, tot el suport rebut a la causa que va permetre poder gaudir d’una jornada d’activitat física caminant o corrent pels camins del municipi. La jornada esportiva va començar a les nou del matí, amb la donada de dorsals i les darreres inscripcions presencials, a la pista de bàsquet de la urbanització Camps d’En Pineda. La sortida es va fer fet de manera esglaonada i tant la caminada com la cursa tenien dos possibles recorreguts: el de 3 o el de 5 km. «Sentim orgull, satisfacció per la feina feta, pels resultats, per la gent involucrada, per tota la gent que s’hi ha abocat d’una forma solidària. És un orgull veure com tots els voluntaris van fer pinya, la resposta dels participants, músics, tècnics, voluntaris i protecció civil». Durant la matinal d’activitat, els nens van poder gaudir d’inflables i el públic en general de música i animació.

L’associació que presideix Olga Serrats, al costat de Marisa Resta, Juani Gurilli, Francesc Gaspar i Maria Jesús Quiroga tenen com a objectiu organitzar iniciatives com Corre i camina contra el càncer per poder recaptar diners que serviran per ajudar els malalts oncològics del poble i també les seves famílies, tot i que depenen de central de Girona de l’associació. Tot i que en el moment del tancament d’aquesta edició no s’havia comptabilitzat el total de donacions, s’espera haver arribat a la xifra de 4.000 euros aproximadament, segons apunta Resta.

La il·lusió de reprendre activitats al municipi pensant a atendre les necessitats de suport social i emocional de malalts de càncer els ha empès a organitzar totes aquestes iniciatives: la primera ha estat la caminada solidària del passat 6 de febrer; també tindran una parada a la Fira del Conill, el 4 d’abril; un dinar solidari, el 24 d’abril; la participació activa en els Vespres Musicals, el 8 de juliol, i la Festa Rosa de Vilafant, per al 23 d’octubre.