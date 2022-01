El presentador de TV3 Llucià Ferrer; el periodista i escriptor Jair Domínguez; l'actriu Anna Bertran, i, fins i tot, la popular Macarena Gómez, coneguda pel seu paper de Lola Trujillo a la sèrie 'La que se avecina', s’han sumat a la iniciativa que ha promogut l’Associació contra el Càncer de Vilafant per al pròxim 6 de febrer: la cursa solidària Corre i camina contra el càncer. Ells són alguns dels rostres coneguts que s’han ofert a protagonitzar uns vídeos en els quals animen tothom a participar en aquesta proposta adreçada a persones de totes les edats.

Com expliquen els representants de la junta de l’associació, està tot a punt perquè les persones que optin per la caminada, puguin fer un recorregut de cinc quilòmetres o bé de tres quilòmetres, les mateixes distàncies que s’han fixat per a aquells que prefereixin córrer en lloc de caminar. El punt de trobada, el 6 de febrer, és la pista de bàsquet, a la urbanització Camps d’en Pineda de Vilafant, amb una sortida progressiva a partir de les 9 del matí.

Les inscripcions ja estan obertes i s’han establert dos preus: 8 euros, per als adults, i 5 euros, per als nens i les nenes menors de 10 anys. Els responsables de l’Associació contra el Càncer de Vilafant han volgut agrair les primeres 200 inscripcions oferint-los la samarreta i l’avituallament. Per apuntar-s’hi, cal fer-ho de forma presencial el dia de la cursa a la pista de bàsquet, coincidint amb la recollida de dorsals, o bé en línia a través del web curses.cat. Quan tothom hagi acomplert el seu recorregut, el mateix dia 6, ja sigui caminant o bé corrent, podrà participar en una gran festa amb inflables i música d’animació.

L’associació la presideix Olga Serrats, al costat de Marissa Resta, Juani Gurilli, Francesc Gaspar i Maria Jesús Quiroga. Amb iniciatives com Corre i camina contra el càncer l’entitat ha previst poder recaptar diners que serviran per poder ajudar els malalts oncològics del poble i també les seves famílies.