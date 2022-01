El Departament de Salut ha obert aquets divendres el calendari de cites per a la dosi de reforç de la vacuna contra la covid de les persones d'entre 30 i 39 anys. Salut ho ha anunciat després que la Comissió de Salut Pública aprovés aquest mateix dijous la vacunació amb la tercera dosi de les persones d'entre 18 i 39 anys. Catalunya havia fet justament aquesta petició a l'Estat i, un cop atesa, el departament ha decidit començar per la franja de 30-39. El temps necessari per rebre la dosi de reforç des de l'anterior dosi s'ha reduït de sis a cinc mesos, com també s'havia reclamat des de Salut.