La Comissió de Salut Pública ha aprovat obrir la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 a les persones d'entre 18 i 39 anys. L'organisme en què estan representats el Ministeri de Sanitat i les autonomies ha donat llum verda en una reunió aquest dijous a administrar la dosi de reforç a més grups d'edat començant "de forma endreçada, de major a menor". Per tant, es començarà per la franja de 39 a 30 anys. Ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en roda de premsa. Darias també ha explicat que l'organisme ha acordat retallar de sis a cinc mesos el període per rebre la dosi de reforç des de l'anterior. La Generalitat havia demanat ambdues modificacions.

