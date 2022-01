El Departament de Salut ha declarat 32.764 nous casos de Covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.320.387. Pel que fa a les defuncions, s'han notificat 66 noves morts i la xifra total puja a 24.692. Pel que fa a la situació als hospitals, hi ha 60 ingressats més (1.856), tot i que baixen de 7 els crítics a l'UCI (468). El 25,22% de les proves de la darrera setmana han donat positiu, dada que baixa per un canvi de càlcul aplicat per Salut. La incidència acumulada a 14 dies és de 2.846,28, molt per sobre dels 1.657,29 de la setmana anterior. La incidència a 7 dies creix de 1.128,15 a 1.718,13.