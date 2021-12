La lactància materna és l'aliment idoni per a qualsevol nounat. L'Associació Americana de Pediatria (AAP), l'Associació Espanyola de Pediatria (AEPed), el Col·legi Americà d'Obstetres i Ginecòlegs (ACOG), la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia i un llarg etcètera d'associacions nacionals i internacionals, recomanen la lactància materna exclusiva durant 6 mesos i complementada amb altres aliments almenys fins a l'any.

En el cas de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aquesta última recomanació s'estén a dos anys. Tot això basat en els beneficis a curt i llarg termini que aporta la lactància materna no només per al nadó sinó també per a la mare.

L'especialista en ginecologia i obstetrícia de la Unitat de la Dona de l'Hospital Ruber Internacional, doctora Isabel Rodríguez-Piñero, analitza els beneficis de la lactància materna sobre el nounat i la mare.

Llet materna: un superfluid biològic en canvi permanent

«La llet materna és bona ja que és un fluid biològic viu, que conté enzims, immunoglobulines i factors de creixement, entre altres, amb propietats biològiques inigualables per qualsevol llet de fórmula», explica la doctora.

Però hi ha més, perquè aquest líquid biològic està en constant canvi durant la lactància. «El seu contingut va variant segons les necessitats del bebè, és a dir, va canviant la seva composició en nutrients segons va creixent, oferint-li a cada moment el que necessita. Això no pot igualar-se per la llet de fórmula», afirma la Rodríguez-Piñero.

Beneficis per al nounat

Existeixen multitud d'estudis que demostren les propietats beneficioses de la lactància materna. «Fomenta el desenvolupament gastrointestinal i influeix en la microbiota i la flora intestinal. A més, en nounats prematurs la lactància materna ha demostrat que redueix el risc d'enterocoliti necrosant, augmenta la lactasa intestinal i disminueix la permeabilitat intestinal», assegura l'experta.

Però la llista de beneficis no es queda aquí. Aquesta especialista de la Unitat de la Dona de l'Hospital Ruber Internacional agrega que la llet materna també disminueix el risc d'infeccions agudes (gastrointestinals, respiratòries, otitis, etc.) i d'hospitalització durant el primer any de vida.

Propietats a llarg termini

Hi ha un altre aspecte important de la lactància materna que assenyala la doctora Isabel Rodríguez-Piñero, i és que els beneficis no sols es mostren en els bebès, sinó que s'estenen a llarg termini en els nens.

«Existeixen estudis que demostren una associació entre la lactància materna i la reducció de la incidència de determinades malalties cròniques com diabetis tipus I i II, obesitat o malaltia cardiovasculars a més de malaltia celíaca o malaltia inflamatòria intestinal».

«Hi ha evidència que la llet materna pot estar associada amb millores en el neurodesenvolupament infantil . Els nens alletats tenen millors resultats en test d'intel·ligència enfront dels alimentats amb llet de fórmula».

. Els nens alletats tenen millors resultats en test d'intel·ligència enfront dels alimentats amb llet de fórmula». Així mateix, existeixen estudis que indiquen que els bebès alimentats amb llet materna tenen millor desenvolupament visual i auditiu que aquells alimentats amb fórmula.

També beneficia a la mare

El bebè no és l'únic que es beneficiarà de la lactància materna. La salut de les mares també es reforça en donar el pit ja que es redueix la pèrdua hemàtica postpart (hemorràgies) o es protegeix la dona enfront de futurs embarassos.

«Es generen contraccions uterines que disminueixen la pèrdua sanguínia i és una forma de la pròpia naturalesa per a evitar nous embarassos, seguint el mètode anticonceptiu de la lactància (mètode MELA) que precisa de lactància materna a demanda i sense interferència (ni xumets ni biberons), així, el risc d'embaràs és molt baix», assevera la doctora.

A més, està científicament demostrat que la lactància materna disminueix el risc de càncer de mama, úter i ovari.

També redueix el risc de patir diabetis tipus 2, perquè millora la tolerància a la glucosa i la resistència a la insulina.

D'acord amb la ginecòloga i obstetra, Isabel Rodríguez-Piñero, amb totes aquestes dades podem concloure que la lactància materna és el millor aliment que li podem donar al nostre bebè.

«No obstant això, hi ha ocasions en les quals no es pot o simplement no es vol donar lactància materna. Per això es van crear les llets artificials, per a tenir una opció per a aquelles mares que no poden o no volen alimentar als seus bebès amb lactància materna».