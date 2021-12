La doctora Pili Villalobos, cap de Pediatria de l’Hospital de Figueres, llança un missatge de tranquil·litat als pares i les mares i els insta a demanar hora per vacunar els nens i les nenes de 5 a 12 anys

La vacuna infantil contra la covid es va començar a posar a Figueres diumenge passat als nens de 5 a 12 anys. Mentrestant Salut segueix accelerant la vacunació amb la dosi addicional als majors de 60 anys i preveu continuar obrint nous grups de vacunació.

Com és la vacuna infantil que s’administra als nens?

L’Agència Europea del Medicament ha aprovat la vacuna pediàtrica contra la covid-19 dissenyada per Pfizer/BioNTech. Té una càrrega antigènica reduïda, un terç de la dosi de la vacuna que s’està administrant als adults o als adolescents. Així doncs la vacuna té menys efectes secundaris. Habitualment són una miqueta de febre, malestar, dolors musculars o maldecap que poden durar entre 24 i 48 hores. La segona dosi es posa al cap de vuit setmanes.

Hi ha arguments per recomanar la vacunació infantil?

Aquesta vacuna l’han rebuda més de 7 milions de nens en aquesta franja d’edat i el balanç entre el benefici i el risc és a favor del benefici per a la protecció individual del nen i del contagi de la malaltia. La taxa de contagi entre els nens darrerament és una en què més ha pujat la incidència. No hi ha hagut entre ells formes molt greus sinó formes lleus o poc simptomàtiques, però sí que hi ha hagut pacients que han requerit ingressos hospitalaris i alguns pacients, pocs per sort, han requerit UCI. Habitualment són pacients que tenien malalties de base o factors de risc. També hem tingut nens amb el que es coneix com a síndrome inflamatòria i sistèmica associada a covid i aquests també han requerit ingrés hospitalari. Per altra banda, encara menys freqüent, també ens hem trobat pacients amb Covid persistent. Pensem que no hem de privar els nens del benefici que pugui suposar la vacuna a nivell individual i a nivell col·lectiu està clar que com més població tingui la cobertura vacunal correcta, més impedirem la propagació del virus i també l’aparició de noves variants. Tenim, per una altra banda, la incertesa de què passarà amb la variant Òmicron que és la que possiblement es posicionarà com a majoritària i davant d’això pensen que sí que està indicada la vacuna.

Diumenge passat va arrencar al Molí de l’Anguila la vacunació infantil amb 764 dosis posades. La vacunació va seguir dilluns i es repetirà aquest dijous 23 de desembre, de 9 a 13 hores.

En aquest panorama incert, ja sabem com protegeix?

La vacuna protegeix, pots infectar, però redueix la possibilitat d’infecció i sobretot protegeix de les formes greus. Es va començar a administrar el 15 de desembre i a nivell pediàtric hi ha un consens que prioritàriament s’hauria de vacunar els adults en edats de risc abans probablement que els nens, però evidentment tampoc els hem d’excloure, és a dir s’ha d’incidir en la dosi de reforç però tampoc privar els nens dels beneficis de la vacuna. Hi ha consens. Hi ha un document tant de la Societat Catalana de Pediatria sobre la vacunació en aquesta franja d’edat, un document del consell assessor de vacunes a nivell de la Societat Espanyola de Pediatria juntament amb la Societat Espanyola de Pneumologia Pediàtrica que van fer un document de consens argumentant, per una banda, l’eficàcia que sí que està demostrada i la seguretat de la vacuna.

Hi ha perill de sobrecarregar encara més l’atenció primària?

S’ha distribuït força les franges i els centres vacunals, de fet la població infantil no s’està fent a les àrees bàsiques sinó en centres de vacunació massiva, per no sobrecarregar l’atenció primària.

Quin missatge donaria als pares?

Estem rebent moltes consultes i ara a més amb les xarxes socials tenim sobre una font d’informació i desinformació. El missatge és de tranquil·litat perquè el balanç risc benefici és a favor del benefici, que demanin hora progressivament i que estiguin tranquils, sobretot.