És cert que començar a perdre aquells quilos que sobren és una rutina difícil, sobretot per a aquelles persones que mai han estat a dieta o que gairebé no fan exercici. Però hi ha una sèrie d'aliments que ens ajuden a aprimar-nos de forma sana i efectiva, de la mateixa manera que n'hi ha d'altres que hem de desterrar de la nostra dieta per aconseguir perdre pes en un tres i no res.

A més, has de tenir en compte que fer exercici és tan important com menjar bé. És el millor complement per aconseguir l'objectiu que et plantegis. No obstant això, a l'hora de començar una rutina saludable hi ha un únic aliment que has d'eliminar de la teva alimentació per tal de poder aconseguir uns resultats òptims. Saps quin pot ser?

Adeu sucre

És el sucre. Desterrant aquest producte de la teva dieta aconseguiràs perdre fins a cinc quilos en només un mes.

Quins aliments són els principals que has de suprimir? Begudes ensucrades, brioxeria i pastissos, productes industrials. Tenir cura de l'alimentació en els àpats més importants del dia com l'esmorzar es tradueix en resultats sorprenents a curt termini.

També és molt important tenir clar que cal oblidar-se de l'alcohol. Aquest tipus de begudes són, juntament amb els refrescos, aquells que més engreixen. A més, poden comportar problemes per a la salut. La cervesa, encara que no ho creguis, és de les begudes que engreixen menys i els còctels i els combinats són els que més. També és fonamental allunyar-se d'aquells "plaers" com els croissants o les palmeres de xocolata i altres dolços que, per molt saborosos que siguin, només faran fer-nos guanyar quilos.