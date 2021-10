Aquest Halloween serà molt diferent del de l'any passat. Amb les discoteques i bars de copes ja oberts, les festes de disfresses seran un pla imparable pel cap de setmana llarg que s'apropa.

A l'hora d'escollir vestimenta per la festa dels morts, és cada cop més freqüent agafar elements més sofisticats com les lentilles cosmètiques de fantasia, a més a més de la utilització del maquillatge pels ulls.

Però, compte! Perquè tal com adverteix el Col·legi Nacional d'Òptics-Optometristes (CNOO) l'ús inapropiat de lentilles, caretes, maquillatge, purpurina... molts d'ells adquirits en comerços físics i en línia no autoritzats, on no existeix control ni garantia de seguretat, pot posar en risc la salut visual. Si no han sigut prescrits o adaptats per un òptic-optometrista.

Compte amb les lents de contacte de fantasia

Com explica el degà del CNOO, Juan Carlos Martínez Moral, "molts usuaris de lents de contacte creuen que els hi serveix qualsevol lent, incloses les cosmètiques, i que no necessiten una nova adaptació de l'òptic-optometrista. Això és un error, perquè és el professional òptic-optometrista el qual pot instruir el seu ús, manipulació i conservació d'aquest tipus de lents, a més a més de prescriure-li unes lents de contacte homologades i segures".

I és que les lents cosmètiques de fantasia no homologades i el maquillatge "pirata" poden arribar a provocar irritacions, conjuntivitis, reaccions al·lèrgiques i, en casos més extrems, pèrdua de visió.

Les lents cosmètiques de fantasia es consideren productes sanitaris, i per això deuen adaptar-se de manera individual a cada pacient i l'estat de la seva visió. Per això és necessari avaluar les particularitats de cada ull amb la finalitat d'evitar símptomes com la sequedat o inclús el mal a conseqüència del material utilitzat per la fabricació de la lent.

Infeccions oculars a causa del maquillatge "monstruós"

En el cas del maquillatge, la majoria de les infeccions i lesions oculars són resultat de la utilització inadequada més que d'alguns dels components, Perquè la manipulació deficient pot afavorir la proliferació de bacteris i fongs.

La clau en aquests casos "és fer servir cosmètics indicats per l'àrea ocular, no deixar que es cobreixin de pols o es taquin, i rentar-se les mans abans de maquillar-se", asseguren des de l'entitat col·legial.

Recomanacions per l'ús adequat de lents cosmètiques de fantasia

Gràcies a les lents cosmètiques de fantasia, podem modificar el color i l'aspecte de l'iris per oferir un resultat el més realista possible en funció de la disfressa que acompanyen. Però requereixen pautes de manteniment i higiene recomenades per l'òptic-optometrista amb l'objectiu de disminuir el risc de lesions corneals o infeccions oculars.

Per evitar qualsevol d'aquests problemes, el Col·legi Nacional d'Òptics-Optometristes ha elaborat una sèrie de consells:

Acudeix al teu òptic-optometrista , el qual et podrà realitzar una adaptació individualitzada per saber si ets apte per portar aquest tipus de lents.

, el qual et podrà realitzar una adaptació individualitzada per saber si ets apte per portar aquest tipus de lents. Si ets sents incòmode amb aquest tipus de lents, aclareix-les amb el líquid que li correspon i assegura't que no estan al revés ni n'hi ha introduït un cos estrany.

Si mai has utilitzat lentilles, mira directament cap a baix i després parpelleja fins que s'ajustin.

Abans de res, higiene, molta higiene . Inclosa la rentada i eixugat de mans abans de manipular les lents amb la finalitat d'evitar possibles infeccions.

. Inclosa la rentada i eixugat de mans abans de manipular les lents amb la finalitat d'evitar possibles infeccions. Com es tracta d'un accessori puntual, és important no fer ús les lents cosmètiques de fantasia més hores de les recomanades .

cosmètiques de fantasia . Pren especial atenció a on compres aquests productes. Evita adquirir lentilles de fantasia en punts de venda no autoritzats, perquè no solen estar subjectes a cap mena de control ni mesura.

Compte també amb caretes, perruques i purpurina

Altres accessoris que acompanyen a les disfresses, com caretes i antifaços, fan més cridanera la disfressa, però poden limitar la visió i provocar ensopegades o caigudes.

A més a més, aquests complements deuen tenir la ventilació suficient perquè les lents de contacte es mantinguin a l'aire lliure i no causin molèsties.

De la mateixa manera, complements com les lupes, ulleres o prismàtics poden entrar en contacte amb els ulls, i per això es recomana llegir atentament les instruccions d'ús i tenir especial compte quan ho utilitzen nens.

Pel que fa a l'aplicació de purpurina o brillantina en els ulls, els òptics-optometristes incideixen en què s'ha de tenir especial cura, perquè "els ulls deuen estar ben tancats a l'hora d'usar-la, mentre que en desmaquillar-se és recomanable retirar-se les lents de contacte per evitar que entrin en contacte amb alguna resta de maquillatge", explica el degà.

Per últim, s'ha d'extremar la precaució amb les pestanyes postisses o perruques. Llencen minúscules partícules que poden introduir-se en els ulls. Molt de compte també amb articles que contenen colorants i substàncies químiques que poden irritar la zona ocular, causant envermelliment i picor.