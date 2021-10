L'Associació de Famílies Federades d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) ha reclamat flexibilitzar l'ús de la mascareta als centres i retirar-la especialment en les edats més primerenques. Més encara després que l'executiu hagi anunciat la fi de bona part de les restriccions a partir de divendres. "S'apliquen a l'escola restriccions molt més dures que a la resta de la societat", ha dit a l'ACN la presidenta de l'entitat, Belén Tascón. L'aFFaC és partidària de retirar la mascareta a l'escola especialment a infantil i primària, en tots els contextos. Asseguren que ni les dades d'infeccions ni la incidència de la covid als centres justifiquen que s'hagi de dur. Educació sosté que aquesta és una decisió sanitària.

La mascareta continua sent obligatòria a partir dels sis anys a l'escola, tot i que els nens dels mateix grup bombolla se la poden treure al pati. L'aFFaC sosté però que la mesura general d'haver-la de dur no està justificada i aposta per retirar-la sense ambigüitats, especialment en el cas d'infantil i primària, tant a dins com a fora del pati. Per a Tascón, hi ha una "anomalia o discrepància" entre el que passa als centres i el que passa fora d'aquests. Afegeix que tant nens com adults es poden barrejar fora de l'escola sense mascareta i veu "difícil d'explicar" que puguin anar sense mascareta al parc de davant de l'escola però no al pati del seu centre educatiu. També menciona l'experiència d'altres països europeus on ja s'ha optat per eliminar la mascareta a l'escola.

La presidenta lliga això amb el fet que tant Catalunya com l'Estat presenten de les millors xifres de vacunació contra la Covid. "Veiem motius suficients per relaxar la mesura en benefici de la pedagogia i el benestar de l'alumnat", ha asseverat.Tascón reconeix que la pandèmia ha ensenyat que és molt difícil fer previsions però defensa que s'han de prendre mesures segons la realitat actual, com s'està fent en altres àmbits. En una reunió en l'inici de curs, l'aFFaC va demanar a Educació estudiar la proposta d'eliminar l'ús de la mascareta i ha lamentat que no han rebut cap resposta al respecte.

Tascón ha insistit en la necessitat d'abordar-ho tant pels beneficis pedagògics com pensant en la salut emocional de l'alumnat. En aquest sentit, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha dit en reiterades ocasions que són partidaris de retirar la mascareta tan aviat com es pugui però que aquesta és una decisió que correspon a les autoritats sanitàries. Diferències de criteriUna altra de les crítiques de l'aFFaC és que el protocol d'organització que Educació va fer arribar als centres dona marge a la interpretació i això està portant a diferents aplicacions segons cada centre. Així, Tascón afirma que es diu que els menors de sis anys no han de dur mascareta però no es fa de manera "taxativa". Això provoca que hi hagi centres que optin per aquesta opció, per exemple al pati per barrejar grups.Un exemple d'aquestes situacions l'explica Lluís Calvet, pare d'una filla de quatre anys que ha de dur la mascareta al pati en un centre de Manresa.

Calvet ha explicat a l'ACN que veu amb bons ulls que aquest any el centre hagi optat perquè els alumnes es barregin al pati però considera que s'hauria de fer sense mascareta. I és que veu un "contrasentit" que els menors de sis anys no hagin de dur la mascareta obligatòriament enlloc però se l'hagin de posar per estar al pati. Aquest pare alerta que hi ha moltes coses que es perden amb la mascareta posada i considera "molt incongruent" que es mantinguin les mateixes mesures malgrat l'avenç positiu de la pandèmia.

Per últim, la presidenta de l'aFFaC ha assegurat també que el protocol "desincentiva" l'entrada de les famílies als centres educatius i que això també està provocant diferències entre centres segons la idiosincràsia de cada equip directiu.