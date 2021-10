Fa poc que ha acabat l’estiu i la nostra pell ha patit les agressions pròpies d’aquesta estació, com un excés d’exposició solar, el clor i el salnitre pràcticament cada dia, la falta d’una protecció adequada, la deshidratació... Aquest any, a més, ha tornat a ser força atípic. No tant com l’any passat, quan ens vam haver d’enfrontar a la calor després de mesos confinats, però encara amb moltes peculiaritats. Per exemple, l’ús de mascaretes, la incidència negativa que la llum dels ordinadors i les pantalles tenen sobre la nostra pell i, en alguns casos, l’abandonament de les rutines diàries pel que fa a la cura cutània durant la pandèmia. Per tot això, el més probable és que la nostra pell no es trobi en el millor dels estats.

És per aquesta raó que és important preparar-se des d’aquest mateix instant per a la tardor climatològica. Perquè tot i que l’estacional ja ha començat, allò que influeix en la nostra pell no és el calendari, sinó les temperatures, el vent, la pluja... I és el moment de recuperar el bon estat de l’òrgan més extens del nostre cos: la pell.

Protecció solar

La primera premissa a seguir és no oblidar que el sol brilla durant tot l’any, així que continua sent essencial l’ús d’un protector solar. I, tot i que podríem pensar que per l’ús de les mascaretes ja estem evitant la incidència dels raigs solars sobre el nostre rostre, no és així. A falta d’estudis concloents sobre aquest aspecte, els dermatòlegs es mostren partidaris d’usar la protecció solar sobretot al rostre.

Exfoliació

D’altra banda, el color que els banys de sol va proporcionar al nostre cos van desapareixent, si no ho ha fet ja, així que és el moment de fer una exfoliació per renovar la pell. Guants de crin, esponges rugoses o gels exfoliants poden ajudar-nos a eliminar les capes de cèl·lules més superficials. Els procediments químics són una altra opció, ja que actuen en capes més profundes.

Hidratació adequada

Una pauta essencial, sobretot durant aquests temps de pandèmia, és una hidratació adequada, diària i adaptada a cada tipus de pell. La Fundación Piel Sana recomana la hidratació de tot el cos i recorda molt especialment la importància del rostre i de les mans.

Protector cutani

En alguns casos, l’ús de mascaretes i altres elements de seguretat contra el coronavirus, com ulleres o pantalles de protecció, poden provocar irritacions a la cara. En aquests casos, cal reforçar la hidratació d’aquestes zones i utilitzar, a més, un protector cutani.

Però, quina crema hidratant farem servir? Les més indicades són aquelles que inclouen determinats principis actius, com el retinol o la vitamina C, ja que ens ajudaran a frenar el fotoenvelliment de la pell.

Per una altra banda, amb tota seguretat ja hem començat a percebre les conseqüències que l’ús continuat de gels hidroalcohòlics i desinfectants té en les nostres mans. De nou, la hidratació és la clau per combatre la dessecació que produeixen aquests productes i per evitar l’aparició de la incòmoda dermatitis.

Eliminació de taques

També podem aprofitar l’arribada de la tardor, quan el nostre bronzejat va desapareixent, per realitzar tractaments mèdics dirigits a l’eliminació de taques cutànies, com el làser. I si allò que volem és detenir l’envelliment de la nostra pell, aquesta estació de l’any és ideal per fer una exfoliació profunda de la pell, mitjançant un píling. Això si, sempre que optem per alguna d’aquestes tècniques el millor és acudir a un especialista en dermatologia, que ens indicarà el més convenient per a cada tipus de pell.

I, per últim, no deixem de prestar atenció a les taques i les pigues que tenim repartides per la superfície de la pell.