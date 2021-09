El Departament de Salut inclourà el 061 al Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025 integrant-lo a la xarxa de salut mental per oferir una resposta "més ràpida" i "personalitzada" a les persones en risc. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que aquesta integració es farà a partir del 2022 i que suposarà "un pas més" en l'atenció que ofereix aquest telèfon. De fet, durant l'any 2020, el 061 va atendre 5.900 trucades relacionades amb el suïcidi. "Actualment, aquestes trucades s'articulen a través d'equips de consulta del SEM que tenen una casuística molt variada i ara el que volem es reforçar el servei", ha detallat el conseller.

El pla, que compta amb un pressupost de 15 MEUR, també preveu formació, promoure l'atenció i la prevenció, i accions per reduir "l'estigma". L'objectiu: reduir la taxa de temptatives i mort per suïcidi en més d'un 15% i en més d'un 20% en els grups prioritari l'any 2030.

A Catalunya, l'any 2019 van morir 441 persones per suïcidi. Una dada que dobla el nombre de morts per accidents de trànsit. D'aquestes, el 73% van ser homes i més de 2.600 persones van patir les seves conseqüències. El suïcidi presenta també un grau social clar: la taxa de suïcidis és més alta en les persones en condicions socioeconòmiques desfavorables i la taxa de temptatives de suïcidis té un major predomini en les dones.

A més, es calcula que per cada persona que se suïcida, 20 més ho intenten. De fet, el suïcidi és la principal causa de mort no natural i la segona causa de mort en joves d'entre 15 i 29 anys a Catalunya.

Sota la premissa que es tracta de morts "evitables", Salut ha presentat aquest dijous a Olot el Pla de prevenció del suïcidi a Catalunya per als propers cinc anys. Es tracta d'un programa "multisectorial" que té com a principal objectiu reduir les morts i temptatives de suïcidis al país i millorar l'atenció als professionals, a la família i als "supervivents". També reduir "l'estigma" que hi ha al voltant d'aquesta problemàtica i aconseguir que la societat en "parli".

Entre les principals mesures previstes al document, hi ha la inclusió del 061 a la prevenció a través de la seva integració a la xarxa de salut mental. La voluntat és que siguin professionals d'aquest àmbit els que atenguin els casos concrets en el que, segons Argimon, serà "un pas més" en un model que, per exemple, ja s'aplica en pediatria o oncologia.

Argimon ha remarcat la importància d'incloure el 061 al circuït –l'any passat, va atendre gairebé 6.000 trucades vinculades als suïcidis- però ha assegurat que també es reforçaran els altres telèfons que actualment hi ha actius. Entre ells, el de l'Ajuntament de Barcelona o el de l'Esperança, que es potenciaran. "Quantes més entrades tinguem, millor", ha insistit. La integració, però, no serà una realitat fins l'any que ve. "Cal preparar tots els elements organitzatius", ha destacat el conseller.

Un abordatge "integral"

D'altra banda, el pla preveu implementar un conjunt de mesures per a un abordatge integral i comunitari. En aquest sentit, el pla ha comptat amb la participació d'uns 300 professionals de diferents àmbits i vol ser una estratègia "nacional de prevenció".

Una de les principals línies del pla serà promoure mesures de prevenció i control de la conducta suïcida. Incorporarà l'atenció als supervivents, a la família i als professionals, i s'activaran els circuits de derivació a recursos de suport, com les entitats de supervivents.

A més, es crearà una comissió de seguiment per coordinar la tasca dels diferents departaments. En aquest sentit, un dels objectius es crear un sistema que integri el conjunt de dades de tots els agents implicats en l'atenció al suïcidi.

D'altra banda, es farà formació de professionals d'atenció primària i comunitària, d'educació social, centres penitenciaris i justícia juvenil. Però també a les escoles i universitats. "Cal trencar tabús i fer en l'acompanyament i el suport, tant als propis supervivents, com al seu entorn", ha remarcat Argimon.

Codi Risc Suïcidi

El nou pla també potenciarà els punts d'activació i la millora del Codi Risc Suïcidi, un instrument pioner a Catalunya i vigent des del 2014, per al monitoratge i seguiment de les persones amb conductes suïcides. Es revisarà el procediment del codi en els serveis d'urgències generals i altres serveis assistencials, que no són de salut mental, per identificar-ne l’adequació a les bones pràctiques basades en l'evidència científica.

També es reforçaran accions per millorar la detecció i l'abordatge de la conducta suïcida en casos de persones víctimes de violència, abús o situacions límit, així com les mesures per millorar la detecció de la conducta suïcida en gent gran, persones amb malalties cròniques i discapacitats, persones amb dolor, malaltia avançada i d'altres col·lectius vulnerables, de forma "integrada i coordinada" amb els diferents àmbits i serveis implicats.

Un pla "multisectorial"

El director de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addicions de l’Hospital del Mar, Victor Pérez, que també ha participat a l'acte de presentació del pla, ha remarcat que la prevenció del suïcidi no és només un "problema sanitari" i que si es vol millorar cal "una estratègia integral multisectorial de prevenció".

Per la seva banda, Salut Mental de l'hospital Universitari Parc Taulí i professor titular de Psiquiatria del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal a UAB, Diego J. Palao Vidal, ha defensat que es tracta d'un pla ambiciós i amb un pressupost –de 15 MEUR- que li dona "credibilitat", "a diferència d'altres plans que s'han presentat". "El repte és gegantí", ha remarcat.

Un missatge "d'esperança"

La presidenta fundadora de l'Associació “Després del Suïcidi - Associació de Supervivents (DSAS) a Barcelona”, Cecília Borràs, a més, ha insistit en la necessitat que la societat "prengui consciència de les xifres que acompanyen a les morts per suïcidi". "Avui tenim l'ocasió d'enviar un missatge d'esperança a tots els que pateixen aquesta situació", ha assegurat.