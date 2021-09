El Banc de Sang i Teixits segueix en ple funcionament perquè les donacions de sang no tenen aturador. Aquest mes de setembre, com és habitual, els equips mòbils es desplacen per diferents municipis de l'Alt Empordà. Pren nota dels llocs on pots anar a fer aquest gest solidari i desinteressat.

Dimecres, 1 de setembre - Palau-saverdera - Centre Cívic - de 17.00 a 21.00 h.

- Centre Cívic - de 17.00 a 21.00 h. Dijous, 2 de setembre - La Jonquera - La Societat - de 17.00 a 21.00 h.

- La Societat - de 17.00 a 21.00 h. Dilluns, 6 de setembre - Vilafant - Centre Social Les Forques - de 17.00 a 21.00 h.

- Centre Social Les Forques - de 17.00 a 21.00 h. Dijous, 9 de setembre - Navata - Pavelló gimnàs de l'escola - de 18.00 a 21.00 h.

- Pavelló gimnàs de l'escola - de 18.00 a 21.00 h. Dimarts, 14 de setembre - El Port de la Selva - Espai Port - de 17.00 a 21.00 h.

- Espai Port - de 17.00 a 21.00 h. Dimecres, 29 de setembre - Agullana - Baixos de l'ajuntament - de 18.00 a 21.00 h.

- Baixos de l'ajuntament - de 18.00 a 21.00 h. Dijous, 30 de setembre - Cadaqués - Casal de la Gent Gran Art i Joia - de 17.00 a 21.00 h.