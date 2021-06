Juliana Seabra dirigeix el centre Newsthetic de la ciutat de Figueres des de la seva inauguració, fa nou anys. És al capdavant d’un equip professional que ofereix assessorament estètic, facial i corporal, així com tractaments de bellesa de primer nivell amb un bon tracte. La seva vocació per l’estètica i la seva obsessió per potenciar la bellesa natural de les persones que confien en les seves mans són els seus principals trets d’identitat i els del seu equip.

Conscient de la importància d’estar a l’avantguarda de les novetats estètiques, aparells i tractaments més avançats, juntament amb els últims descobriments en cosmètica, sap conjugar perfectament la seva experiència professional en estètica i bellesa al seu centre amb una aposta per la formació constant i la millora estètica del local per millorar la comoditat dels seus clients. El centre disposa de línies cosmètiques excel·lents d’Espanya, Turquia i el Japó.