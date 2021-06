Continua la bona tendència de les dades de Covid-19 als centres de la Fundació Salut Empordà (FSE). Al balanç d'aquest dilluns compten tres persones ingressades per coronavirus a l'Hospital de Figueres, són dos menys que les registrades fa quinze dies. Pel que fa a les defuncions, no s'ha comptabilitzat cap més en aquestes dues setmanes, mantenint el mateix total des de fa més d'un mes: 114. Actualment hi ha dos professionals sanitaris positius.