En marxa La Marató de TV3 per a la Covid

Les activitats solidàries per recollir fons per a La Marató de TV3 comencen a posar-se en marxa, també a l'Alt Empordà. Aquest any, les associacions i entitats hi estan posant un punt extra de creativitat, reinventant-se per adaptar-se a les restriccions sanitàries, realitzant propostes virtuals o adaptant les que ja tenien. La cita solidària arribarà el 20 de desembre, dedicada a recaptar fons per a la covid.

Pràcticament totes les activitats solidàries que s'organitzaven en edicions anteriors s'han reconvertit i han fet una altra proposta alternativa, com és el cas de Lladó. Des de fa anys, s'ha celebrat un playback popular entre la gent del poble i enguany la proposa implica els veïns, però apostant per un altre format: un calendari amb fotografies dels veïns i les veïnes del municipi fent rèpliques de portades de CD i àlbums de música. La trobada es farà el mateix 20 de desembre.

Aquest any Peralada també col·labora amb La Marató de TV3 des del centre d'atenció primària Albera Salut amb una proposta que destil·la positivisme. Ha organitzat un recull de fotografies amb l'únic requisit que les imatges representin l'alegria i l'optimisme. «Amb el títol: Tot té un després intentarem deixar de banda la tristesa, les penes i les pors i recuperar el positivisme» expliquen. L'única cosa que s'ha de fer és enviar una imatge que representi l'alegria i l'optimisme. Caldrà penjar-les a les xarxes socials i seguir el compte d'Albera Salut. Les imatges s'han d'acompanyar de les etiquetes #alberacovid19 i #maratoalberasalut. Opcionalment es poden compartir a stories. «Per cada imatge donarem un euro a La Marató de TV3 i hi ha temps de participar-hi fins al 17 de desembre. 17/12. Només serà vàlida una foto per participant» expliquen. Les persones que no tinguin xarxes socials podran fer el donatiu a la guardiola del CAP de Peralada.



Arreu de la comarca

La resta de municipis de la comarca ja s'han posat en marxa per La Marató fa dies. Des del passat 14 de novembre l'Ecomuseu Farinera col·laborarà per primer cop amb aquesta gran iniciativa tot posant a la recepció del museu una guardiola per tal que la gent que ens visiti pugui fer un donatiu. Cistella ha apostat per la venda de mascaretes, a Figueres, el grup escolta Sant Pere muntarà un pessebre per La Marató el 13 de desembre amb fotos i vídeos. La gent enviarà les fotos i faran un donatiu. Algunes de les activitats que es repeteixen són la desfilada de moda que té lloc a Pontós el 20 de desembre amb Piubella Models i les caminades populars a Castelló o Vilamalla, entre altres.



Algunes activitats populars

Ceràmica a Ventalló

Ventalló. L'Ajuntament proposa col·laborar amb la compra de productes especialment creats a Ventalló per recaptar fons per a La Marató.



Dia 29 de novembre a Cistella

A la plaça Major es muntarà una parada amb un pot solidari i la venda de mascaretes solidàries A la plaça major Horari:11.00 hores

Dia 20 de desembre a Castelló

Caminada pel camí de la Muga de Castelló d'Empúries a Vilanova de la Muga. 8 km anada i tornada. Al poliesportiu municipal. Horari: 10.00 hores

Dia 13 de desembre a Figueres

L'associació el Gat de Vader, Gameforge i El grup d'amics de Star Trek organitzen una sessió de retrogaming, jocs de taula i exposició de col·lecció d'objectes sobre la saga Star Trek

Al carrer nou, 120 baixos Horari: matí

20 de desembre a Figueres

Recital de Nadal de Ballet clàssic. Tindrà una guardiola solidària per a donacions Al teatre bon pastor Horari: 18.00 hores

13 de desembre a Garrigàs

Caminada de Garrigàs fins a l'ermita de Santa Llúcia de Tonyà. A l'arribada, esmorzar (tothom s'ha de portar el seu propi esmorzar) A la Sortida Garrigàs-arribada ermita Sta.Llúcia Tonyà Horari: 10.00 hores

20 de desembre a Lladó

Calendari amb fotografies de la gent del poble fent rèpliques de portades de CD i àlbums de música

13 de desembre a Peralada . Els nens faran un virus amb paper maixé que serà el protagonista del lipdub. A la escola ramon muntaner Horari: 15.30 hores



19 de desembre a Portbou

Parada solidària amb diferents coses fetes pel col·lectiu de dones amb manualitats. A la plaça Horari: 10.30 hores

9 de desembre a Roses

Els alumnes de l'escola Els Grecs interpretaran nadales i realitzaran coreografies. Online Horari: 17.00 hores

14 de desembre a Roses Venda de mascaretes personalitzades per als alumnes, famílies i docents A l'escola narcís monturiol Horari: 9.00 hores