Recullen en un llibre els Monuments als Donants de Sang de Catalunya

La Federació Catalana de Donants de Sang és una de les entitats socials catalanes que més promou l'art escultòric a Catalu­nya. Per aquest motiu ha creat el llibre-recull Homenatge als Donants de Sang amb la catalogació de totes les obres inaugurades fins al moment arreu del país, perquè tothom pugui palesar l'abast d'aquesta gran xarxa monumental. En aquest sentit, des de la Federació, «volem donar les gràcies als alcaldes i les alcaldesses que tenen la sensibilitat de col·laborar amb el patrocini de l'escultura dedicada als seus donants; als escultors i les escultores pel seu missatge artístic i a les Associacions de Donants de Sang i els seus delegats i delegades pel seu treball i suport».



Fomentar la donació de sang

L'entitat té com a objectius principals aglutinar, fomentar i divulgar la donació altruista de sang i plasma a Catalunya. «Seguint aquestes fites hem liderat, arreu del territori, la construcció de més d'un centenar d'escultures dedicades als donants de sang, contribuint així a l'enriquiment del nostre patrimoni cultural i social».

Aquest recull, ordenat alfabèticament i indexat pel nom de cada Associació de Donants de Sang, vol seguir homenatjant la tasca altruista que centenars i centenars de donants de sang fan sense recança, dia rere dia. Just a la imatge de dalt apareix Enric Quer Puig, tresorer de la Federació, al costat del monument dissenyat per Eduard Bartolí, instal·lat a l'Hospital de Figueres i inaugurat el 2001.

Arreu de la comarca de l'Alt Empordà trobem escultures com ara la de Vilafant, dissenyada també per Eduard Bartolí i situada al carrer Maria Torres, davant del CAP. Es va inaugurar el 2003.

El mateix any a Peralada, Jordi Palmada va ser l'artista del monument situat al carrer Tolo. L'any següent Carme Bosch va dissenyar el monument a Llançà, situat al carrer Dolors Falcó i a Vilanova de la Muga Jordi Palmada va ser el creador de l'obra escultòrica situada al nou centre La Sala i inaugurada el mateix any.

La llista de monuments continua fent-se més gran any rere any. A Palau-saverdera Josep Ministral realitza una obra al carrer Nou de les escoles el 2006 i a Vilamalla, Joan Abras va ser el creador de l'obra que es va col·locar a la zona del cap el 2007. A Portbou, Llorenç Novés Hernández, va ser l'encarregat de disse­nyar l'obra que presideix els Jardins del Centre Cívic. Es va inaugurar el 2008. Pont de Molins instal·la aquell mateix any 2008 a la plaça Dr. Jordi Cuffí Casellas una obra creada també per Josep Ministral.

El 2015 es va reprendre a Vilajuïga l'homenatge als donants de sang a través de l'art amb el treball de Francisco Ribas Fàbrega. L'obra està situada a la Plaça Margineda. També des del 2015, Capmany exhibeix una peça creada per Joan Gardell i Anabel Gardell, situada a la plaça Mn. Eduard Simon de Capmany.

Finalment ara fa dos anys, el 2019, Cabanes va estrenar la dar­rera de les peces escultòriques que s'han fet fins al moment, al municipi de Cabanes i és obra de Pere Romagós. La peça es va instal·lar a la plaça dels doctors Heras.