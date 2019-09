Una nena mor de càncer després de diagnosticar per error un restrenyiment

Un mal diagnòstic per part dels metges ha acabat en tragèdia per a la família de la petita Aoife Flanagan-Gibbs, una nena britànica de tres anys que ha mort per un càncer.

Els especialistes van dir als seus pares que la petita patia restrenyiment infantil comú, tal com informa el diari britànic "The Mirror". La nena tenia dolors a tot el cos i un tumor visible tant "al cul" com en el fetge. Els metges van arribar a insinuar fins i tot a la mare que no l'estava alimentant adequadament. Però unes poques setmanes després, la nena va morir. "La vaig abraçar perquè sabia que alguna cosa anava malament. Va morir als meus braços", explica la mare al diari britànic. La nena de tres anys havia estat diagnosticada amb càncer de cèl·lules germinals i va morir només cinc dies després que la seva família rebés la devastadora notícia.

Tal com relata Eilish Flanagan, la mare de la menor, la petita era una jove enèrgica i alegre. A principi del mes de juny es va començar a trobar malament i a tenir dolors a l'estómac i la seva mare va acudir amb ella al metge. "La vaig portar a veure el metge de capçalera 10 o 11 vegades en tres setmanes", va dir la seva mare. "Entrava i sortia de l'hospital amb diferents infeccions i problemes, però ens deien que tenia restrenyiment infantil comú", explica. "Com a mare, sabia que hi havia alguna cosa més. Els vaig explicar als metges que estava preocupada i que ella tenia dolors en altres parts del cos que els metges mai van mirar. Tenia un tumor al darrere, però no van poder investigar-ho", relata.

"La primera nit a l'Hospital Southend, em van dir que no l'alimentava adequadament i que necessitava més exercici". "Tenia un tumor enorme al fetge que bloquejava el seu intestí. Quan estàvem esperant ser transferits a un altre hospital ens van mostrar una radiografia i es podia veure la malaltia i els tumors". Sabíem que estava en el seu fetge i sabíem que estàvem en una mala situació. Tot i que el càncer de cèl·lules germinals reacciona bé a la quimioteràpia, els metges li van dir que era massa tard", explica la mare.

Ella descriu com la seva filla estava "espantada perquè havia perdut molt pes, però encara tenia el coratge i lluitava amb cada unça del seu cos, era molt valent". Aoife va morir en els braços de la seva mare, de sobte, a l'hospital el 7 de juliol. "Va ser completament inesperat, va tenir una gran aturada cardíaca", ha afegit. "La vaig abraçar perquè sabia que alguna cosa anava malament amb ella. Va morir en els meus braços.