Així és la tècnica 4-7-8 que t'ajudarà a quedar-te adormit en un minut

Agafar el son pot convertir-se en una àrdua tasca per a molts. Si ets dels que els costa estar en els braços de Morfeu segurament hagis provat una infinitat de trucs casolans i remeis per dormir.

I és que a l'hora d'anar a dormir hi ha una sèrie de recomanacions que t'ajudaran a quedar adormit. Es tracta d'hàbits saludables com realitzar sopars lleugers i no ingerir aliments pesats dues hores abans d'anar al llit. A més, és recomanable fer exercici físic al llarg del dia perquè després el descans sigui més plaent.

Però si malgrat tot encara tens problemes per dormir, Internet i les xarxes socials s'han posat de moda tècniques de relaxació que t'ajudaran a agafar el son.

Una de les més conegudes és l'anomenada tècnica 4-7-8. El seu autor és Andrew Weil, un doctor de la Universitat de Harvard i un dels metges naturistes més cèlebres del món.

Aquest truc per relaxar-se pot realitzar-se en qualsevol moment i lloc, no necessàriament a l'hora d'anar a dormir. I és que també pot servir per tranquil·litzar-moments abans d'una entrevista de treball o d'un examen.

Encara que pot realitzar-se de qualsevol manera i sense equipament, Weil recomana fer-ho assegut, amb l'esquena recta i recolzada.

Per dur a terme aquest truc es comença col·locant la punta de la llengua darrere de les dents incisives superiors (on comença el paladar) i mantenint-la en aquesta posició durant tot l'exercici. A partir d'aquí només cal fer uns senzills passos:

Exhalar tot l'aire dels pulmons a través de la boca, sense moure la llengua del seu lloc i fent un so de xiulet.

Tancar la boca i agafar aire pel nas durant quatre segons

Aguantar la respiració durant 7 segons

Exhalar l'aire a través de la boca durant 8 segons

Tornar a inhalar i repetir el procés tres vegades més

El doctor Andrew Weil recomana preparar-se per a l'exercici practicant fins aconseguir millorar la capacitat pulmonar i poder aguantar la respiració en el temps marcat.

L'autor de la tècnica 4-7-8 també explica al seu canal de Youtube que si així i tot es continuen tenint problemes per mantenir la respiració, es pot accelerar l'exercici però mantenint la mateixa relació de temps.