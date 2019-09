Ioga i benestar des d'Empúries amb el llibre de la iogui Xuan-Lan

Yoga para mi bienestar (Ed. Grijalbo 2018), de la iogui Xuan-Lan, comparteix, des d'un enfocament holístic, consells i pautes per a una vida plena i equilibrada il·lustrats amb imatges captades a l'entorn d'Empúries que aporten a l'obra un plus de bellesa.

Xuan Lan és professora de vinyasa i dharma yoga, nascuda a París, d'origen vietnamita i establerta a Barcelona. ?Porta més de 18 anys aspirant a canviar la vida de les persones a través del ioga. «Va canviar la meva vida i espero que canviï la teva també. És un camí llarg i bonic que et farà sentir més feliç i més tu», assegura Xuan-Lan, que també ha estat professora de ioga a l'acadèmia d'Operación Triunfo i va escriure el seu primer llibre el 2016: Mi Diario de Yoga.

Retir a l'Escala

Cada any l'autora de Yoga para mi bienestar realitza un retir a l'hostal Empúries de l'Escala, que aquest any serà dels dies 15 al 17 de novembre. «L'any passat vam celebrar el llançament del meu segon llibre, Ioga para mi bienestar, amb un retir a l'hostal Empúries, on vam fer totes les fotos de llibre. Aquest any afegim alguns ingredients per completar l'experiència». Durant el retir del novembre, la reconeguda foodie Green Mama ens prepararà un menú ric i saludable amb productes de temporada.