El Trueta fa per primer cop a Girona un allargament de fèmur amb un clau magnètic, un sistema innovador

L'Hospital Trueta de Girona ha fer per primer cop un allargament de fèmur amb un clau magnètic implantat a l'os de la pacient, una jove de 20 anys que tenia una cama més curta per una deformitat congènita. Aquesta tècnica, que utilitza el que es coneix com a clau endomedul·lar magnètic, és innovadora a Catalunya i només s'ha practicat una desena de vegades en altres hospitals catalans. Bàsicament consisteix en implantar un clau a l'os que es vol allargar (normalment fèmurs, tíbies i húmers). Un cop feta la cirurgia, el propi pacient practica unes breus sessions d'aplicació a través d'un petit aparell guiat per control remot, totalment indolores, que mouen la rosca del clau implantat i l'allarguen al ritme programat per l'equip de cirurgians.

La intervenció que s'ha fet a l'hospital Trueta de Girona ha estat possible gràcies a la recent incorporació del doctor Diego Gutiérrez, especialista en cirurgia ortopèdica infantil. La pacient és una jove de 20 anys que tenia una deformitat congènita per la qual tenia una cama tres centímetres més curta que l'altra. Això l'ha obligada a caminar coixa fins ara, fet que també li ha desequilibrat la pelvis i li ha impedit practicar activitats esportives amb normalitat.

L'equip de cirurgians li ha implantat aquest clau al fèmur de la cama més curta i ara la pròpia pacient, amb l'aparell magnètic, s'allarga l'os un mil·límetre al dia, de manera que en només un mes haurà guanyat els tres centímetres que li permetran una postura corporal idònia. L'efecte d'aquest sistema sobre el fèmur és imperceptible per la jove, que només se l'ha d'aplicar durant dos minuts tres cops al dia.



Una tècnica molt més segura

Fins ara l'únic sistema d'allargament d'ossos era a través de fixadors externs. Havia demostrat ser també molt efectius però s'exposava el pacient a més risc de complicacions i d'infeccions externes, a més de requerir un temps de tractament molt més llarg. Per contra, el sistema de clau magnètic presenta molts avantatges sobre els fixadors externs: és molt menys invasiu, augmenta la seguretat del pacient perquè es redueix el risc d'infeccions, redueix les cicatrius, evita la cirurgia d'extracció dels fixadors i disminueix el temps necessari per allargar l'os.

Els responsables del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica de l'hospital Trueta calculen que cada any faran dues o tres intervencions amb claus endomedul·lars magnètics, en els casos més indicats per fractures o defectes ossis.