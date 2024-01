Segur que durant les darreres setmanes heu estat fotuts, heu passat la grip, si no la covid per enèsima vegada. A hores d’ara, encara sentim gent tossint, que fa allunyar-nos-hi i tornem a veure rostres tapats, fet que ens porta records pretèrits. Tornen els fantasmes, salten les alarmes.

Costa de creure com oblidem les coses tan de pressa. Encara no fa 4 anys que imploràvem als investigadors que trobessin una vacuna que ens protegís de la nova i desconeguda covid i ara ens fa mandra posar-nos la poció que ens ha de protegir d’aquesta tossuda grip hivernal.

Les notícies diuen que els hospitals comencen a estar saturats, tornen les lliteres als passadissos, a posposar intervencions, es donen baixes per tres dies només amb una trucada i ens obliguen a dur, altre cop, les mascaretes en segons quins espais. Com si res no hagués passat, com si el temps hagués anat enrere.

Segons les autoritats sanitàries, la baixada de l’índex de vacunacions és totalment proporcional a l’augment de contagis per grip.

Fa mesos que ens ho estaven advertint (tot i que, potser massa subtilment) que aquest hivern seria un caldo de cultiu pels virus, que el canvi climàtic ja té aquestes coses, que tot ha canviat i que la grip, acompanyada per una covid residual, afeblida, però emprenyadora, ens donarien problemes.

En aquest país, també, es fan algunes coses bé i una d’elles són els protocols que s’activen quan els experts anuncien situacions que poden generar trasbalsament. Quan es tracta de fort vent es posa en marxa el «Vent-Cat»; amb les pluges l’anomenem «Inun-Cat» i la neu abundant, o en llocs poc habituals, és el «Neu-Cat». Durant aquests dispositius especials s’activen professionals i mitjans per intentar que la situació generi el mínim impacte possible.

Proposaria un «Grip-Cat» per a l’hivern vinent i que arribat el moment es conscienciï a la gent de la necessitat d’una vacunació, que es pugui administrar gratuïtament en horaris flexibles, al domicili de la gent gran o mancada de mobilitat, desplaçaments als centres de treball o que les farmàcies i centes de salut de proximitat les poguessin administrar sense cues.

La previsió és la clau de l’èxit i un «Grip-Cat» estalviaria molts problemes als sanitaris, cèntims a les empreses i milloraria la vida de la majoria de la gent durant els mesos d’hivern.