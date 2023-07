A Figueres ja totes les faroles tornen a estar plenes de banderoles i aquesta vegada no son –encara– electorals, i m’agradaria que en aquesta ocasió seguís així.

Les banderoles que he vist son de festivals a la comarca: Sons del Mon a Roses, Festival de Peralada, i Fastt, el festival d’arts escèniques al territori que porta grans espectacles de petit format als micropobles que s’hi ha apuntat i que aquest any ja son deu.

I no només a l’Empordà hi ha moguda cultural als municipis més petits, arreu de Catalunya molts micropobles aposten per una cultura micro en espai i escenografia però macro en qualitat, com per exemple el festival Itinera de música jazz i blues que va començar tímidament amb alguns pobles i que ja podem gaudir-ne a tot el país, i la segona presentació de cinema de valors que aterrarà a les comarques gironines a la tardor.

El mon està fet de petites coses. És a dir, que les coses més grans, o per molt grans que siguin, estan formades per components més petits. En tenim un exemple en el propi cos. Els àtoms conformen tots els coses, siguin animades o aparentment inanimades, i cap persona no es pot creure gran i poderosa perquè, en cas de ser-ho, ho és gràcies a la bona coordinació i entesa de les seves petites parts.

Això passa també en un país, format per persones agrupades de diferents maneres. A casa nostra més d’un terç dels municipis que conformen Catalunya tenen menys de mil habitants, i si fins ara no s’han tingut en compte i fins i tot s’han menys preat, comença a ser el moment de comptar amb ells, doncs son els que mantenen el territori.

Per això, veure les banderoles del Fastt al costat de grans i consolidats festivals com el de Peralada, ha de ser un orgull per a tothom, doncs vol dir que el batec rural és viu, i ens recorda que sense ruralitat tindríem greus problemes, ja que ens mancarien moltes coses, massa!

M’agradaria que la nova campanya electoral que ens tocarà viure d’aquí a no res, no canviï aquestes banderoles de vida cultural per aquelles amb les cares dels candidats dels partits diversos. Ja sé que tenen dret a la publicitat gratuïta –que vol dir que paguem entre tots– però seria interessant veure que respecten les activitats culturals d’un territori que fomenta la cultura, aquest conjunt de coneixements, idees, tradicions i costums que caracteritzen un poble.