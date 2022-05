S’identifiquen tres grans raons —com a mínim— per les quals la Costa Brava, i els ports de creuers de Palamós i Roses, són una destinació ideal per a les companyies de creuers i els creueristes d’arreu del món. Primer, disposem d’una situació estratègica avantatjosa a l’oest del Mediterrani, entre Barcelona i França, i d’una bona xarxa d’infraestructures de comunicació (aeroports, estacions d’alta velocitat, autopistes i autovies que creuen el territori de nord a sud i d’est a l’oest). Segon, tenim un clima benigne i un entorn natural de gran valor, amb prop del 30 % del territori protegit, que concedeixen a la destinació un atractiu paisatgístic inigualable. Tercer, s’hi desenvolupa una activitat turística solvent des de fa dècades, amb una indústria diversa i de qualitat. A les tres raons exposades, hi afegiria una de més subjectiva: que som una destinació autèntica i genuïna gràcies al nostre llegat històric i a la nostra identitat.

Per a la Costa Brava és un gran assoliment el fet d’acollir la 60a edició de l’Assemblea General MedCruise - Costa Brava, impulsada per MedCruise, l’associació de ports de creuers del Mediterrani que promou la indústria dels creuers i uneix els ports del Mare Nostrum i dels mars adjacents, integrada per 140 ports (inclosos el Mar Negre, el Mar Roig i l’Atlàntic pròxim), i més de 34 membres associats, entre els quals des del 2012 hi ha Costa Brava Cruise Ports, que representen d’altres associacions, entitats turístiques i agents portuaris. Així, del 24 al 27 de maig la destinació serà l’epicentre de la indústria de creuers del Mediterrani, amb la reunió de 170 participants entre membres associats, companyies consignatàries de creuers i mitjans de comunicació especialitzats, procedents de nou països europeus i dels Estats Units.

La celebració d’aquest esdeveniment és fruit de la bona tasca que ha dut a terme Costa Brava Cruise Ports, una agrupació d’entitats públiques integrada per Ports de la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, les cambres de comerç, indústria i navegació de Girona i Palamós, i els ajuntaments de Roses i Palamós, que promocionen i comercialitzen internacionalment els ports de Palamós i Roses, juntament amb la destinació Costa Brava, entre les companyies de creuers preferentment de mitjana capacitat i d’alta gamma.

L’evolució de l’activitat de creuers a la Costa Brava dels darrers cinc anys, amb el parèntesi provocat per la pandèmia, durant el qual el sector turístic va patir una greu crisi, ha anat creixent de manera progressiva, tot mesurant la capacitat de les infraestructures portuàries que ofereix la costa gironina. L’any 2016 hi va haver 38 escales i es van rebre 41.300 passatgers; l’any 2017, 46 escales i 45.000 creueristes; l’any 2018 es va batre el rècord amb 54 escales i 51.000 passatgers, i l’any 2019 la xifra es va situar en 50 escales i 56.700 creueristes. Després d’un any i mig d’aturada per la pandèmia, es va reprendre l’activitat de creuers a la Costa Brava a la tardor del 2021. Per a aquest 2022, la temporada de creuers a la Costa Brava es preveu que serà excepcionalment bona, amb 66 escales i amb l’arribada de 60.000 passatgers als ports de Palamós i Roses, unes xifres que s’assoliran per primera vegada aquesta temporada. Si ho traduïm en percentatges, les escales s’incrementen un 32 % i els passatgers un 6 % respecte a la temporada 2019. En termes econòmics, l’impacte estimat de l’activitat de creuers al territori es quantifica en més de 4 milions d’euros.

Els excel·lents resultats assolits els darrers anys consoliden l’activitat creuerística dels ports de Palamós i Roses, els quals han aconseguit fidelitzar companyies i clients; reforcen el paper de la destinació Costa Brava; ajuden a dinamitzar i desestacionalitzar el turisme a la demarcació de Girona i impulsen econòmicament el territori.