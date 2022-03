Les notícies enganyoses existeixen des de sempre. Però la multiplicació dels seus efectes gràcies a Internet, han convertit les ara anomenades fake news –quina mania de posar-hi noms en anglès a tot– en el pa nostre de cada dia. L’objectiu d’aquesta divulgació de notícies falses, enganyoses o fabricades és la desinformació. Un cercle viciós que s’accelera amb la participació de les xarxes i dels seus usuaris, alhora emissors i receptors, en allò que s’ha anomenat la postveritat. És a dir, a l’hora de crear opinió, menys important que l’objectivitat, s’apel·la a les emocions i a les creences personals. Mundus vult decipi. Al món li agrada ser enganyat.

La guerra d’Ucraïna i la vaga dels transportistes, a banda de l’enèsima baralla entre els socis del Govern, fa dies que estan quasi monopolitzant els titulars informatius i, així mateix, protagonitzant tota mena de desinformacions. En mig de totes elles, una imatge m’ha cridat l’atenció perquè precisament anava a contracorrent. Mostrava un cartell a la porta d’un centre sanitari amb aquest escrit, en castellà: «Ahir varen faltar a la consulta onze pacients. Si haguessin anul·lat la seva cita, vostè podria haver estat atès abans. La sanitat és responsabilitat de tots. Col·labora». Una interpel·lació que es va fer ràpidament viral. Res d’anormal llevat que el cartell era del març de 2020, pocs dies després de decretar-se l’estat d’alarma.

La no notícia m’ha recordat el dia en què al taulell d’un dels CAP de Figueres una usuària reclamava atenció urgent. Molt normal, si no hagués estat perquè el dia anterior no s’havia presentat a una visita pel mateix motiu, ni tampoc havia avisat, com li varen recordar. Tant de bo la reaparició de la imatge d’aquesta setmana, hagi servit per sacsejar consciències. Sens dubte, tenim un sistema sanitari millorable, però tots, professionals i usuaris, podríem ajudar a fer-lo millor amb només petits gestos.