Escric aquestes línies tot sentint des de diferents fronts que s’acosten noves restriccions. La Covid-19 no remet, i tornem a estar malament, és com un «déjà-vu». Ens prometíem un Nadal tranquil, i en comptes d’això, hem de tornar a adoptar totes les precaucions adients per evitar que a les nostres taules de Nadal assisteixi un convidat inesperat.

Tots ja sabem el que cal fer, i també el que cal evitar, només des de la responsabilitat col·lectiva ens en tornarem a sortir, perquè les onades van i vénen de forma cíclica. I en el nou 2022 que estrenarem bem aviat, ja veurem que passa amb la nova variant Òmicron (res de bo, segurament).

A l’hospital de Figueres la situació torna a estar complicada, i els casos no paren d’augmentar. Els professionals sanitaris estan molt cansats, estressats i tensats, és com un malson que mai s’acaba. Per això, des de l’anomenada societat civil, hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per minimitzar l’expansió del maleït virus.

Evitar les aglomeracions, respectar les distàncies, utilitzar la mascareta, rentar sovint les mans, ventilar els espais tancats, fer test d’antígens –i, si es detecten símptomes, un test de PCR–, respectar les quarantenes, i actuar amb molta precaució. Consells que, no per menys escoltats, cal deixar de repetir i posar en pràctica.

Les vacunes s’han demostrat com un dels millors aliats d’entre tots els que disposem contra aquesta pandèmia. Sense tot l’esforç fet, avui la situació seria molt pitjor.

S’ha demostrat la seguretat i eficàcia d’aquestes i, actualment, s’està posant ja la tercera dosi, i vacunant als nostres infants. La Unió Europea està debatent com incrementar el nombre de persones vacunades i, a sobre de la taula, ja hi ha inclosa la vacunació obligatòria. La resistència per part de certs col·lectius i certes persones a vacunar-se ens porta al fet que avui es debati si cal establir mesures més contundents. En alguns països de la Unió ja s’ha decidit en aquest sentit (Itàlia és un bon exemple) i en altres es va fent tot el possible per convèncer als reticents.

Cuideu-vos molt, aneu molt amb compte amb tots els vostres moviments i passeu un molt bon Nadal 2021, acompanyat d’una bona dosi de prudència.