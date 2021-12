Des de fa temps la infecció per VIH té tractament, aquí rau la importància de fer la seva diagnosi. També cal dir que no només és important tractar la persona malalta, sinó que també cal descartar la presència de la malaltia en altres persones que no saben que ho estan i així poder evitar nous contagis.

Quan és especialment important fer-se les proves per descartar la infecció per VIH? Doncs ho és quan una persona té una malaltia que pot indicar una possible infecció per VIH, i quan es té o s’ha tingut una infecció de transmissió sexual.

També si s’han mantingut relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal i/o oral amb penetració sense preservatiu) amb una persona amb VIH o de qui es desconeix el seu estat serològic.

Un altre supòsit és de les persones que tot i tenir una parella estable volen tenir relacions sexuals sense preservatiu. També és rellevant fer-li l’anàlisi per a descartar-la a una dona quan desitja la gestació o està embarassada. Tanmateix s’ha de fer el test quan una persona ha compartit material per injectar-se o esnifar drogues. I des del punt de vista de l’àmbit sanitari aconsellarem fer el test diagnòstic quan ens sembli indicat.

Es va triar el dia 1 de desembre per parlar de la sida i s’establí que fos el dia mundial. Tot i que aquesta és una malaltia molt coneguda, persisteix infradiagnosticada. La sida ha matat a més de 25 milions de persones d’arreu del món. Ara continua essent un bon moment per aconseguir la detecció precoç, aturar els contagis i tractar a les persones malaltes. Al món hi ha 37 milions de persones malaltes i una quarta part no ho saben. Aquestes persones empitjoraran de la malaltia si no s’hi posa remei i també la contagiaran. Cal promoure la diagnosi amb les senzilles proves –anàlisi en sang– i tractar les persones malaltes. Insistim en el fet que, si volem que la sida desaparegui, cal diagnosticar-la i tractar-la correctament.

Aquest dia mundial té moltes raons per existir. Aquest és un dia per donar suport a la recerca de la malaltia, a les persones malaltes i és un acte de solidaritat amb totes les persones afectades, les que ho saben i les que no. Un llaç vermell a la solapa serveix per retre un homenatge en el record de les persones que s’han mort per culpa seva, per donar suport a les persones malaltes, per estimular a fer-se les proves per a diagnosticar-la, per fer-la visible i per desestigmatitzar-la. Aquest llaç vermell també és sinònim de la celebració de les victòries aconseguides en l’accés a la prevenció i al tractament amb antiretrovirals que ha de ser imparable.

Aquest any 2021 i en plena pandèmia de la Covid-19, s’ha triat un lema centrat per acabar amb les desigualtats a escala mundial. Ja que només si aconseguim vèncer-les assolirem un desenvolupament sostenible i podrem acabar no només amb la pandèmia de la sida sinó també de la Covid-19 i d’altres que puguin assotar la humanitat.

En cas de dubte, no es dubta. Es demana a l’equip sanitari que faci les proves per descartar la presència de la infecció per VIH. Es disposa d’un mètode senzill i eficaç. No només s’ha de posar fi a la pandèmia, sinó que també s’ha d’acabar amb la por i el sentiment de solitud, que acompanya el dubte.