Tothom sap que no hi ha lloc més amable per trobar-se i compartir moments que al voltant d’una taula. La gastronomia ha guanyat al llarg dels últims anys una popularitat que transcendeix el fet culinari. S’ha convertit en una creixent tendència on cuiners i cuineres han guanyat reconeixement i popularitat.

En mig de tot, la nostra comarca és un pol d’atracció de talent. Una bona mostra ha estat la Ruta de les Tapes organitzada a Roses i que després de l’aturada a causa de la pandèmia, enguany ha tornat amb molta força. Desenes de restaurants han posat a disposició de tothom la seva capacitat creativa amb sorprenents propostes. La Ruta de les tapes demostra com amb un projecte compartit i aglutinador sota un mateix objectiu i propòsit res pot anar malament. Existeixen moltes experiències similars arreu i fins i tot a importants ciutats, però fa la sensació que poques han reeixit com aquesta.

Els ingredients de l’èxit han estat una bona campanya de difusió, la digitalització de l’experiència amb una aplicació mòbil ben programada, la coordinació entre Ajuntament i empreses, un preu popular, el rerefons comunitari, l’entorn, el compromís i l’excel·lent oferta gastronòmica que té Roses. Ens costa creure’ns totes les nostres potencialitats i projectes com aquest donen visibilitat al potencial. Pels carrers els últims dies s’ha respirat un ambient festiu molt necessari després de tant patiment col·lectiu. Ha estat una explosió d’alegria i sobretot una oportunitat per reparar, respectant totes les normes, la malmesa relació social per retrobar-nos i gaudir dels instants de felicitat tapa rere tapa. Els restaurants a ple rendiment i els rosincs implicats amb la causa esperem que sigui el preludi d’una etapa millor on deixem enrere tot el mal que el virus ha provocat a les nostres vides i puguem conquerir de nou les places, els carrers, els mercats, els somriures, els locals...., en definitiva, que puguem tornar a sentir la vida amb intensitat. Amb una tapa i bona companyia brindem per un demà millor.