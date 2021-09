Ho diuen els estudis de mercat laboral, ho expliquen els experts en educació i ho evidencien les dades relacionades amb la quantitat elevada d’alumnes que, a tot Catalunya, s’han quedat sense la plaça que volien en cicles de Formació Professional. Les coses formatives estan canviant, les empreses busquen perfils de persones que hagin tastat els primers apunts de feines i especialitats professionals allunyades del món universitari. Ras i curt: haver acabat la Formació Professional, en moltes de les seves branques, és garantia de trobar feina. I, sovint, ben remunerada.

Em podria estendre molt més. Visc en la dicotomia d’alegrar-me per l’estrena del Cicle Superior de Transport i Logística a l’Institut Cendrassos de Figueres –fruit de la voluntat compartida del centre, l’empresariat i l’ajuntament figuerenc–, però m’envaeix la tristesa de veure que és l’única novetat formativa rellevant del curs 2021-2022 a l’Alt Empordà. Vull dir que el sistema educatiu no evoluciona com ho fa la nostra societat i l’economia de la qual en depèn.

L’oferta de Formació Professional a l’Alt Empordà és escassa, està a anys llum de la de comarques veïnes. Només cal veure el cas de la Garrotxa, el dinamisme de la qual és més un exemple a seguir que una enveja.

Després d’anys de reclamar, demanar, somiar, projectar i malvendre quimèriques iniciatives universitàries per a Figueres i la comarca, potser cal que obrim més els ulls i apostem fort per la Formació Professional en els instituts altempordanesos. No passaré llista del que hi ha, ni posaré l’accent en l’absència de més cicles vinculats a les noves tecnologies o en el fet que l’Escala no en pugui oferir ni un, malgrat l’interès evident del seu ajuntament, per dir alguna cosa...

Veig en els Cicles Formatius, sobretot els de Grau Superior, una oportunitat per a tenir aquella «vida universitària» que retindria talent, mouria estudiants i evitaria que, com passa ara, una part dels nostres joves hagin de marxar patint pel transport públic (més que deficient), l’habitatge (preus desorbitats) i el seu futur laboral (més que incert).

No em malinterpretin, Universitat i Formació Professional tenen vides paral·leles, però com estem ara, sense estudis universitaris i amb una oferta de cicles deficient, no anem pas bé.