Ja n'hi ha prou

Els talls de llum que pateixen els veïns i veïnes del barri del Culubret diàriament són indignes i inadmissibles. Les caigudes del subministrament s'agreugen més ara a l'hivern. No pot ser que famílies i gent gran no puguin tenir una vida digne i un servei que paguen i que l'empresa subministradora no els dona. Cal una solució urgent. La deficient xarxa elèctrica fa que aquest problema s'arrossegui de fa més de 10 anys.

Les reunions que hem fet amb Endesa han estat constants i persistents, sense cap solució, només excuses i prou. Hem apostat per intensificar les patrulles per detectar fraus elèctrics i plantacions il·legals de marihuana. Reclamem, exigim i denunciem que Endesa acabi amb els talls de llum, sobretot a la dotzena de cases més afectades, on hi viuen gent vulnerable. És deure i obligació de l'empresa fer els deures i donar el servei que paguen els veïns, és un dret fonamental.

Des de l'Ajuntament hem previst 60.000 euros al pressupost municipal 2021 per trobar solucions alternatives que mitiguin l'efecte dels talls de llum diaris. Des de l'Ajuntament estem treballant també per acabar amb el frau vinculat a la pobresa energètic. Amb 18 mesos de govern hem regularitzat 25 famílies.

El problema de Culubret necessita que tots ens arremanguem, que fem front comú perquè tothom faci el que li pertoca per tal que s'acabi aquest suplici pels veïns de la zona. Massa proclames. El populisme i el partidisme no ens aporta res. Cal consens i lleialtat. Cal seguir fent pressió sense partidisme ni oportunisme polític. Cal lleialtat cap als veïns de Culubret.