Solucions a necessitats de ciutat

En el ple d'aquest mes de novembre hem desencallat dos temes cabdals per a la ciutat. Un d'ells és la millora en el servei de neteja de Figueres. Hem aprovat una modificació de crèdit extraordinari per a la compra de maquinària del servei de neteja viària. La millora dels serveis de neteja a la ciutat de Figueres és un tema endèmic, que s'arrossega des de fa molts anys i que cal donar resposta. La maquinària és obsoleta i cal fer un pas endavant per millorar l'eficiència i el servei.

Això passa per la municipalització del servei, i que aquest sigui assumit per l'empresa pública Fisersa.

Per altra banda, hem fet un pas endavant per a la construcció de la nova escola Carme Guasch, que fa més de 14 anys que fa classes en barracons. Aquesta és una reivindicació històrica, i per això, hem aprovat un conveni de col·laboració amb el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l'execució de les obres de la nova construcció de l'escola. El nou centre tindrà una superfície de 9.142 metres quadrats i s'ubicarà al costat d'on està situat ara el centre provisional.