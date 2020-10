Li han telefonat

Ella és al despatx, està treballant. Està molt concentrada en la feina. De cop i de volta sona el telèfon. El sent i fa un salt a la cadira. Diu: «Digui...» i espera que la contestin. Li contesten dient: «Demà hauries d'acompanyar la teva germana a buscar els resultats de la mamografia» Ella pensa: «Què em vol dir?» Qui li parla és el radiòleg. I ella pregunta: «Què passa?». Ell li diu: «La teva germana té un càncer al pit. Li caldrà suport per acceptar la diagnosi».

Les dues germanes es parlen i la que està malalta, perquè després de parlar-se entre elles entén que ho està, li diu: «Per què m'ha de passar això a mi?». Potser és perquè aquest és el càncer més freqüent en les dones. I la millor manera de combatre'l és fent-ne un diagnòstic precoç. Es tracta de trobar-lo quan encara no dona molèsties, perquè en aquesta fase la taxa de guariment és molt més elevada que en fases avançades. El Departament de Salut català promou la campanya de diagnòstic precoç, per a les dones de 50 a 69 anys, fent una mamografia cada dos anys. S'ha demostrat la seva eficàcia. La mamografia de la nostra protagonista li va detectar un càncer quan encara no havia donat la cara.

El codi europeu contra el càncer de mama dona unes normes preventives. Són: mantenir un pes saludable i evitar l'obesitat –sobretot després de la menopausa–, fer una activitat física regular, reduir el consum d'alcohol i promoure l'alletament matern, que és bo per al nadó i és un factor per disminuir el risc de tenir un càncer de mama.

La mamografia és la tècnica estrella per a la lluita contra aquest càncer. La mamografia és una radiografia feta amb raigs X a dosis molt baixes. Les radiacions ionitzants travessen el pit i donen imatges que s'enregistren i s'identifiquen segons la seva densitat. Les mamografies només es fan quan són estrictament necessàries. Serveix per al diagnòstic precoç i també per al diagnòstic de lesions noves que poden aparèixer al pit. Pel que fa a la tècnica, cal dir que és senzilla. Se sol fer amb la persona dreta i comprimint el pit en un dispositiu destinat a obtenir les millors imatges, en dues projeccions i en les dues mames. Per fer-la no cal cap preparació, però sí que cal portar les mamografies prèvies –habitualment les dels dos anys anteriors– per si s'ha de fer una comparació de les imatges. La compressió de l'aparell sobre el pit, per obtenir una millor imatge, pot provocar una molèstia que desapareix al cap de poc i sense prendre cap mesura analgèsica. La mamografia la interpreta el radiòleg/la radiòloga, que són metges/ses especialistes en tècniques i en imatges radiològiques.

Abans de fer la prova, la dona ha d'avisar si està embarassada, si està alletant, si hi ha hagut una intervenció o un traumatisme previ sobre el pit o de si és portadora d'una pròtesi mamària. Si la dona té menys de 35 anys, sembla que la tècnica ideal per a l'estudi inicial d'una tumoració és l'ecografia mamària.

Cal ser conscient que el diagnòstic precoç del càncer de mama és la millor eina per obtenir les taxes de guariment més elevades en aquest càncer. Des del Departament de Salut s'envia una carta proposant la participació en el programa de detecció precoç del càncer de mama. Una trucada o una carta, un cop feta, explica el resultat de les troballes i la conducta a seguir.