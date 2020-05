Clientelisme de poble

Quan en el darrer ple de Figueres vaig sentir que l'equip de govern encarregava un pla per reactivar l'economia local a una empresa de Barcelona per la quantitat de 18.000 euros, vaig recordar que no era la primera vegada que es feien encàrrecs a empreses foranes que al final es quedaven en no res. Encara recordo un pla de mobilitat de 50.000 euros que encara deu reposar en el fons d'algun calaix.

Però el que em va doldre més és que el regidor Jesús Quiroga «menystingués» els tècnics del nostre ajuntament quan va dir que volia els millors. En els dotze anys de regidor, puc donar fe que tenim uns bons servidors públics en totes les àrees, sempre responien totes les meves preguntes amb molta professionalitat.

El regidor Quiroga és una persona preparada i d'un tracte amable, però entenc que tant de temps treballant a la capital comtal, i després de molts anys de no viure a la nostra ciutat, Figueres no sigui un gran escenari polític per a ell. Potser vol que això sigui un trampolí polític, com ha servit per a altres polítics/ques? Per a ell me n'alegraria, però, com sempre, qui perd és la ciutadania que veu que per sobre dels interessos de Figueres hi ha els personals.