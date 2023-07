La CCMA fusionarà les marques de TV3 i Catalunya Ràdio sota el nou nom 3Cat, la nova marca de continguts audiovisuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que “reformula l’estructura clàssica de televisió i ràdio i es transforma en una gran fàbrica de continguts”. 3Cat serà també el nom de la nova OTT que es posarà en marxa a la tardor i, progressivament, identificarà totes les finestres de distribució. Els noms de TV3 i Catalunya Ràdio acabaran desapareixent a mig-llarg termini. La directora de Negoci i Màrqueting, Núria Fargas, ha explicat que el procés de transformació cap a 3Cat, que arrenca aquest dimecres amb la presentació, s’implementarà en un total de sis fases en què la nova marca anirà agafant protagonisme.

D’acord amb els objectius del Pla Estratègic presentat al desembre i sota el lema ‘Connectem per arribar a tothom’, es canvia el nom empresarial i institucional que, per primera vegada, també serà la marca de relació directa amb l’audiència. “És el canvi d’imatges més important fet fins ara”, ha assegurat el cap d’imatge de la CCMA, Paulí Subirà.

Segons han detallat els responsables de la CCMA aquest dimecres, la nova marca de futur assumeix “els valors i la identificació més potent” de TV3 (3) i Catalunya Ràdio (Cat), que al seu torn renova el logotip passa a anomenar-se CatRàdio. El nou concepte 3Cat també es caracteritza per una tipografia dissenyada expressament i un color vermell magenta.

3Cat serà també el nom de la nova OTT i de totes les finestres de distribució. 3Cat garantirà l’accés als continguts de televisió, àudio i digitals, “de qualitat i en català, en qualsevol moment i en qualsevol lloc”, sosté la CCMA.

Així, unificarà Tv3, CatRàdio i tots els canals i emissores actuals. Només en quedaran al marge el Súper 3 i el canal juvenil, que tindrà una marca pròpia que es farà pública properament. La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha definit la nova marca de futur com “l’inici d’una nova cultura interna”.

Romà ha admès que acabaran deixant enrere “unes marques amb una forta càrrega emocional”, i ha defensat que 3Cat és “l’evolució i la transformació per impulsar la CCMA cap al futur. En conversa amb la premsa després de la presentació oficial, Romà ha declinat concretar quan desapareixeran les marques de TV3 i Catalunya Ràdio, fet que ha condicionat a l’evolució de la transició que comença ara i a l’acceptació de la ciutadania.

Una transformació per fases

La directora de Negoci i Màrqueting, Núria Fargas, ha explicat que la transformació cap a 3Cat s’implementarà en un total de sis fases en què la nova marca anirà agafant protagonisme per acabar sent el nom que identificarà tots els continguts i totes les accions.

Així, la primera fase ha arrencat amb la presentació de la nova marca 3Cat feta en un acte als estudis de TV3, mentre que la segona fase començarà al setembre amb l’aplicació de la nova imatge CatRàdio. També al setembre s’implementarà la nova marca a tots els continguts de vídeo, ràdio i digitals de producció pròpia.

De cara a l’octubre, es desplegarà la quarta fase: l’entrada en servei de la nova OTT. La plataforma unificarà les actuals aplicacions de continguts a la carta de Tv3 i Catalunya Ràdio. Serà un dels primers passos per materialitzar la fusió de les marques i “inundar” les xarxes i plataformes amb el nou concepte 3Cat. La previsió és que la cinquena i la sisena fase segueixin marcant el canvi progressiu per a què la nova marca arribi als entorns de tv i ràdio.

El director de màrqueting de la CCMA, Àlex Marquina, ha destacat que la nova marca, “única i transversal”, acabarà amb un escenari actual en què hi ha multitud de submarques. D’aquesta manera, l’objectiu és “guanyar impactes” i “millorar la capacitat per recordar la marca”. “Això permetrà recuperar audiències perdudes”, ha afegit, tot ressaltant que 3Cat pretén ser un concepte “de qualitat, més connectat, proper i molt més actual”.

Impuls de l’ús del català

Amb la irrupció de 3Cat, la CCMA també es proposa reflotar l’ús del català al món audiovisual i a la societat en general. La vicepresidenta de la Corporació, Àngels Ponsa, ha recordat que s’està treballant en un pla d’impuls de la llengua per afrontar l’actual “emergència lingüística” i confia que la nova marca audiovisual “posicionarà els continguts en català a totes les finestres de consum de manera ambiciosa i competitiva per arribar a tots els espais on l’ús de la llengua catalana és residual o inexistent”.

“Volem fer possible viure plenament en català”, ha afegit Ponsa, que ho ha definit com un “repte urgent i necessari”. En aquest sentit, ha asseverat que 3Cat “ajudarà a tenir més visibilitat en l’entorn comunicatiu i sumar valor”.