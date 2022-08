La<strong> setena edició de ‘Masterchef Celebrity’</strong> li sortirà més barata a TVE. Després de conèixer-se el que val un programa de ‘Mapi’, la cadena pública ha revelat els costos de producció de la nova temporada de la versió VIP del ‘talent’ culinari després de rebre una petició de transparència per detallar-ne el preu i la durada.

Segons informa el mitjà Voz Pópuli, propulsor d’aquesta petició, la corporació pagarà un total de 6.936.130 euros per aquesta edició de ‘Masterchef Celebrity’, a què caldria sumar l’IVA. L’edició tindrà dotze entregues en ‘prime time’, per la qual cosa el cost per cada gala serà de 578.000 euros, un 2,5% menys respecte a la temporada anterior, que es va acabar amb la victòria de Juanma Castaño i Miki Nadal.

En aquesta sisena edició, cada episodi va tenir un cost de 593.000 euros, una de les més cares juntament amb la cinquena (577.000 euros) i la quarta (574.000). La quantitat és una mica superior a les que es va pagar per la producció de la tercera (541.000 euros), la segona (550.000) i la primera edició (546.000) del format de Shine Iberia.

La informació sobre el cost de la setena edició de ‘Masterchef Celebrity’ es produeix més de dos mesos després que TVE fes públic el càsting de concursants. María Escoté, Emmanuel Esparza, Nico Abad, Daniela Santiago, Fernando Andina, Norma Duval, Manu Baqueiro, Edu Rosa, María Zurita, Xavier Deltell, Ruth Lorenzo, Isabel Junot, Lorena Castell, Pepe Barroso i Patricia Comte entraran a les cuines del ‘talent’ culinari.

Tot i que encara falta conèixer més detalladament la programació que vindrà, ‘Masterchef Celebrity 7’ serà una de les principals cartes de la nova temporada de TVE, juntament amb altres formats com el nou magazín de Lourdes Maldonado i Marc Calderó i la segona edició del Benidorm Fest.