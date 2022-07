El programa d'Esport3 Gent de Mar continua la seva travessia en caiac per l'Alt Empordà aquesta nit. A les 22.25 h, Esport 3 emet el capítol del Cap de Creus al Golf de Roses, mostrant la costa que discorre entre el Cap de Creus i el Golf de Roses. Al llarg d'aquest segon episodi, l’aventurer Rai Puig recorre en caiac de mar el litoral de Roses, Empuriabrava i Sant Pere Pescador. El programa quedarà també publicat a la plataforma TV3 a la Carta.

La setmana passada, el programa es va estrenar a la comarca amb La Mar d'Amunt, la Costa Brava Nord que va aconseguir mantenir un 2% d'audiència (40.000) superant amb diferència la mitjana del canal, al nivell de les millors transmissions esportives!

Gent de Mar és un programa que visita la costa catalana, del Cap de Creus al Delta de l’Ebre, a bord del caiac de l’aventurer Rai Puig. Conegut per les seves expedicions arreu del món, en espais tan diversos com Papua Nova Guinea, Alaska o Canadà, en Rai recorre en aquesta ocasió el litoral català, cercant paisatges inaccessibles, personatges i històries.

Cadascun dels capítols té una durada d’entre 25 i 30 minuts. En l’episodi "del Cap de Creus al Golf de Roses" que s’emet avui, i que ha comptat amb la col·laboració de l’Àrea de Turisme de Roses, Rai Puig navega per cales i penya-segats del Cap de Creus fins arribar a la cala Jóncols, on entrevista els productors de vi subaquàtic de cala Jóncols, Michael i Alexis Gómez. Seguint la seva ruta, arriba a cala Rostella per parlar amb l’il·lustrador de natura Toni Llobet, visita el Pòsit de Pescadors i parla sobre meditació amb l’Edgar Tarrés, en l’incomparable marc que ofereix la Ciutadella.