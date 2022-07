Castelló i Empuriabrava, la unió de l’edat mitjana i el mar

Al bell mig de l’Empordà, trobem una vila medieval amb un encant especial. Un municipi carregat de fets i llegendes, patrimoni i serveis. Una població viva, activa i molt hospitalària: Castelló d’Empúries. Aquest és un municipi amb molta història, i és que per descobrir els orígens de la vila comtal hem de fer un llarg viatge en el temps. És a l’època medieval que neix el Castelló actual, i precisament és d’aquell temps que daten la majoria dels atractius que descobrim a la vila. Un d’ells és la Basílica gòtica de Santa Maria, un dels exemples més interessants de l’arquitectura religiosa gòtica de Catalunya. Construïda entre els segles XIII i XV, i XVII i XVIII, aquesta té una estructura i unes dimensions pròpies d’una catedral, i és per això que també es coneix com la Catedral de l’Empordà o Catedral de Castelló d’Empúries. També destaquen autèntics monuments medievals com el Convent de Sant Agustí, el Convent de Sant Domènec i el Palau Comtal, les Muralles de Castelló, la Casa Gran, el Safareig Públic i el Pont Vell, entre altres.

Seguint aquesta ruta pels espais més emblemàtics de la vila, Castelló d’Empúries té molts atractius, entre els quals els seus espais d’art, com són l’Ecomuseu-Farinera, el Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó i el Museu Parroquial de la Basílica, un triangle que també permet fer un viatge al passat medieval i industrial de la vila.

I sortint del nucli antic, és interessant visitar el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Situats a la plana empordanesa, els Aiguamolls van ser declarats parc natural el 28 d’octubre de 1983, i des de llavors ha rebut milers de visitants, convertint-se en un indret de referència i projecció internacional.

I parlar de Castelló, també és parlar d’Empuriabrava, una entitat de població amb molta història. Amb més de cinquanta anys de vida, aquesta és una destinació magnífica pels qui els agrada la platja, el lleure, la natura i els esports. Situada en un espai privilegiat al mig de la badia de Roses, una de les més belles del món, la urbanització ens ofereix una multiplicitat d’instal·lacions i ofertes que el fan ser únic i un enclavament ideal per a les vacances estiuenques.

Empuriabrava té un entramat de canals amb més de trenta quilòmetres de vials navegables i uns 2.500 amarratges, que la fan ser una de les marines residencials més grans de la Mediterrània i, al mateix temps, un port segur per a barques, iots i velers de dimensions respectables. En aquest sentit, si us agraden els esports nàutics, Empuriabrava és la vostra destinació ideal, ja que és el punt neuràlgic d’aquestes disciplines. De fet, per la seva situació geogràfica, és un dels centres d’esports d’elit més destacats de l’estat. I és que a Empuriabrava hi ha l’Escola Municipal de Vela, l’Empuriabrava Sailing, que ofereix activitats de tota mena per a tothom, com vela, caiac, surf d’estel, surf de vela, SUP pilates, etc.

Alhora, no podem oblidar el paracaigudisme, una de les fonts de riquesa turística del municipi. L’aeròdrom d’Empuriabrava acull un dels centres més actius d’aquest esport en l’àmbit mundial. Just al seu costat hi ha el Túnel del Vent. Així mateix, el Club Nàutic d’Empuriabrava és el centre per excel·lència de l’activitat marinera d’Empuriabrava.