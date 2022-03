L’Empordà sempre ha estat terra d’acollida, bressol de civilitzacions, i la badia de Roses és, des de temps immemorials, la porta de benvinguda. Un clar exemple d’això són el jaciment d’Empúries i la Ciutadella de Roses, dos indrets d’una indiscutible bellesa que rememoren el passat grecoromà de la comarca.

Aquests dos enclavaments ens ofereixen espais de visita agradable, amb restes arqueològiques destacades i museus que ens ajuden a interpretar l’evolució del territori.

Les mil cares de la Ciutadella

Situada a tocar de mar, la Ciutadella de Roses és una fortificació renaixentista que fou la porta marítima del comtat d’Empúries, amb una afluent activitat comercial i que rebia gent vinguda d’arreu. Potser és per això que és increïble la barreja de cultures que trobareu al seu jaciment arqueològic.

Declarada conjunt historicoartístic l’any 1961, la Ciutadella aplega restes de diferents ocupacions dels darrers tretze segles, com per exemple unes restes del barri hel·lenístic de la colònia grega de Rhode, una vil·la romana datada entre els segles II aC i VI dC, una necròpolis paleocristiana, un monestir romànic llombard o, fins i tot, restes d’edificis militars del segle XVI.

Tanmateix, a la Ciutadella també descobrireu un Museu que permet navegar per la història i el patrimoni cultural de Roses, des de la prehistòria fins a l’època moderna, i una sala d’exposicions.

Empúries, terra mediterrània

Aquest també és un indret únic i és que, de fet, és el jaciment arqueològic grecoromà més important de Catalunya, i l’únic de la península Ibèrica on encara conviuen restes d’una ciutat grega, Empòrion, i una ciutat romana, Emporiae. És, per tant, un exemple clar de la barreja de cultures de la mediterrània en terres empordaneses, deu segles d’història que van transformar eternament els pobles ibers que hi habitaven.

Actualment, les ruïnes gregues que trobem al jaciment pertanyen a la ciutat d’època hel·lenística. És per això que, si ens endinsem en elles descobrirem els recintes d’Asclepi i Serapis, antigues indústries de conserves i salses de peix, o l’àgora, el punt de trobada. Però si quelcom destaca és l’Esculapi d’Empúries, l’obra d’art grega més rellevant descoberta fins ara a Catalunya. Va ser descoberta al jaciment durant unes excavacions l’any 1909, i fins a l’any 2008, que va tornar a «casa seva», Empúries, estava exposada al Museu d’Arqueologia de Catalunya a Barcelona.

Pel que fa a les restes d’època romana, descobrim la Domus I, amb uns singulars mosaics que decoraven el terra, el Fòrum, les restes de la Basílica, i les tabernae. En definitiva, restes del passat més llunyà que ens permeten descobrir com era la vida de grecs i romans.

I és que el jaciment d’Empúries, a l’Escala, i la Ciutadella de Roses són dos mons on es barregen les cultures de la mediterrània, dos indrets on la història resta viva i ens recorda qui som i d’on venim.

Des de la Badia de Roses s’obre un món apassionant per al visitant, amb una gran oferta de natura, patrimoni, comerç i gastronomia. Elements indispensables per a viure unes vacances de somni. Com ho van fer els nostres avantpassats, passeu i sigueu benvinguts a casa vostra, l’Empordà i Catalunya.