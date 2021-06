El sector comercial de Castelló d’Empúries i Empuriabrava és molt dinàmic. Tant a la vila com a la marina residencial, l’oferta d’establiments cobreix totes les necessitats per a la vida quotidiana, tant pel que fa a l’alimentació, la salut i el benestar, com la moda i els complements. En els dos indrets conviuen botigues i empreses de llarga tradició familiar amb altres propostes de perfil variat. El sector nàutic és un dels puntals de l’economia local i comarcal. Com també ho és tot el món de la restauració. Empuriabrava és coneguda per ser la capital de la navegació de la Costa Brava i és la seu de la Fira del Vaixell d’Ocasió més important d’aquesta part de la mediterrània.

En el municipi l’excel·lència contrastada la podem trobar en restaurants de referència, com l’Empòrium, amb una estrella Michelin, o en la senzillesa de la qualitat d’una bona tapa d’un bar o restaurant de la marina. Les propostes gastronòmiques són abundants i abasten des de la cuina tradicional catalana fins a les iniciatives més innovadores dels fogons internacionals. Les terrasses dels bars i restaurants són referents de bon ambient, espais de trobada especialment concorreguts des de la primavera fins a la tardor, quan el bon temps acompanya. Castelló és també una vila de mercats atractius i de botigues artesanes amb propostes de productes autòctons elaborats amb la mà de qui estima la seva terra. El municipi ho té tot per a fer de la vostra estada o visita un moment inoblidable.