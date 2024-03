Regals gourmet per al Dia del Pare

Des de Casa Gourmet et proposem aquestes caixes de Llobet per a regalar el Dia del pare. Contenen des d'una xerrada tranquil·la enfront d'una copa de vi a un combinat amb ginebra prèmium amb més de dos segles d'història. O un aperitiu gourmet amb tot el necessari per a somriure i fins i tot una caixa de cerveses artesanals per als més sibarites. Sorprèn-lo i comparteix moments únics.

S'acosta el Dia del pare i, més enllà d'una corbata o uns cascos sense fils, et proposem que el regal que li facis sigui una cosa que pugueu gaudir junts. Pren nota d'aquestes idees. Totes van en caixes ideals per a regalar i sorprendre al pare. Totes estan fetes amb amor en col·laboració amb l'empresa Llobet Regals, creadora de cistelles prèmium.

Caixa amb embotits Alven i Marquès de Riscal

Inclou una ampolla de Arienzo de Marqués de Riscal Criança 2018 de la DOCa Rioja, una sobrassada ibèrica artesanal Alven de 250 g, una secallona ibèrica artesanal Alven de 160 g, uns pics camperols d'Espiga Blanca i un mix de fruits secs sense pela d'Arpellot 200 g,

Arienzo de Marqués de Riscal és un rioja perfecte, fruiter, d'agradable entrada en boca i gran frescor. Està elaborat al 100% amb raïm seleccionat de les varietats ull de llebre i graciano procedents de vinyes situades a Rioja Alabesa. El certamen internacional World’s Best Vineyards ha determinat, per tercer any consecutiu, que aquestes vinyes i el celler Marqués de Riscal són els segons millors del món.

La sobrassada artesana d'Alven conté en en cada tros el sabor i la tradició de Mallorca. Està elaborada per mans expertes sense potenciadors de sabor, proteïnes afegides, ni fosfats o aigua.

La ‘secallona’ d'Alven posseeix un sabor molt especial gràcies a la seva curació lenta, amb flora natural i sense gluten. Està elaborada per mestres artesans que conserven la recepta des de 1968. Has de saber que una ‘secallona’ no és un fuet, ni una llonganissa. És una presentació més fina, curada i perfecta, per a degustar en bona companyia i gairebé sense adonar-te. És diferent de tot i, al mateix temps, té un sabor familiar.

Els pics camperols d'Espiga Blanca, són l'acompanyament perfecte tant per als embotits d'Alven com per al criança de Marques de Riscal. Així com el mix de fruits secs sense pela que afegeixen a aquesta caixa un toc salat i cruixent.

Caixa cerveses artesanes amb patates i glaçonera

Si el teu pare és dels quals sap valorar la tradició que ha darrere de cada cervesa artesana, regala-li aquesta caixa. A Casa Gourmet et proposem vuit cerveses perfectes per a ell, acompanyades per patates xips i amb una glaçonera de regal.

Aquesta caixa conté:

-Pilsner Llobet 1923 Ampolla 33 cl.

-Amber ale Llobet 2023 Apolla 33 cl.

-American pale ale Súria La Pirata 33 cl.

-American pale ale Viakrucis La Pirata 33 cl.

-Doble ipa Gorg Blau Hoppit 33 cl (sense gluten).

-Berliner weise La agulla Hoppit 33 cl.

-Half ipa Dr. Calypso 33 cl (sense gluten).

-Ipa AMARILLO La Guineu 33 cl.

-Borsa de patates xips a la Flor de Sal de Ibiza.

-Glaçonera amb ansa de regal.

Caixa vermut Martínez Lacuesta i conserves

Un regal ideal per a gaudir el Dia del pare. Des de Casa Gourmet et proposem aquesta caixa amb tot el necessari per a fer el vermut.

Inclou:

-Vermut Martínez Lacuesta Rojo 75 cl

-LLauna de zamburinyes en salsa vieira de pelegrí de Paco Lafuente

-LLauna de musclos fregits en escabetx de Paco Lafuente

-LLauna de seitons en oli d'oliva de Paco Lafuente

-LLauna de sardinetes en oli d'oliva de Paco Lafuente

-Bolsa de patates xips a la Flor de Sal de Ibiza.

El Vermut Martínez Lacuesta té entrada dolça i final amarg. És molt aromàtic. De color caramel i aromes cereals, a Casa Gourmet ens porta records als tradicionals vermuts d'antany. En Cellers Martínez Lacuesta elaboren vermut des de 1937 mantenint la fórmula tradicional, per a la qual utilitzen fins a 24 plantes i herbes aromàtiques diferents. Per a aconseguir una major integració de les seves característiques les maceren en les mateixes barriques onelle envixen els seus vins. Sens dubte, la forma més clàssica i tradicional de gaudir de l'aperitiu. Com tota la vida.

I per a acompanyar-ho aquesta selecció de conserves de Paco Lafuente. La marca porta des de 1904 elaborant amb manyaga i receptes centenàries aquestes conserves des de les Ries Gallegues. Podràs gaudir de tot el seu sabor en bona companyia.

Caixa Gintònic i botànics cítrics

En aquesta caixa de regal trobaràs una copa tranquil·la per a posar-vos, el teu pare i tu, al dia. Des de Casa Gourmet et proposem que el sorprenguis i comparteixis amb ell moments únics que no tornaran a repetir-se.

La caixa inclou:

-Ginebra anglesa prèmium Fifty Pounds 70 cl (43,5°).

-Pack de 4 botànics cítrics (taronja, taronja sanguina, llima i llimona) de Botanic & Fruits.

-Cullera trenada per a Gintònic.

Fifty Pounds és una ginebra prèmium amb més de dos segles d'història. I no sols és una de les més antigues, sinó també la preferida pels qui recorren el món a la recerca de l'equilibri i la qualitat. El seu nom es deu a la taxa de 50 lliures (Fifty Pounds) que el rei Jordi II del Regne Unit va imposar a tot aquell que destil·lés ginebra per l'any 1736. L'impost, que era abusiu, va ser pagat només per dos dels centenars de productors que feien part de la indústria londinenca de l'època.

Tot en ella respira tradició. Es destil·la amb el procés quàdruple tradicional per lots (s'indica en cada ampolla) i amb les mescles de botànics més clàssiques, on no poden faltar: ginebre, coriandre, angèlica i corfa de llima. Més set botànics més triats tots ells al voltant del món.

Perquè el vostre moment sigui perfecte, acompanyem el pack d'una cullera professional de cocteleria. I no podia faltar el toc aromàtic dels botànics de fruites de Botanic & Fruits, que a més de decorar, infusionarán a la perfecció amb el vostre combinat.