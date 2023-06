El xef rosinc Mateu Casañas viurà d’aquí a una setmana un dels dies amb més nervis de l’any. El 20 de juny es fa pública la llista dels cinquanta millors restaurants del món, i el «Disfrutar», que capitaneja al costat d’Oriol Castro i Eduard Xatruch, és un dels establiments que podria situar-se al capdamunt del rànquing. En l’edició de l’any passat van ser tercers, i en la de fa dos anys cinquens. Formats a El Bulli, els tres xefs van obrir l’any 2012 el restaurant Compartir a Cadaqués, i dos anys més tard van iniciar l’ambiciós projecte del Disfrutar a Barcelona.

La seva proposta aviat seria reconeguda. El 2015 van rebre el premi al restaurant de l’any per part de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia Nutrició. El 2016 van ser reconeguts internacionalment: millor Nou Restaurant Europeu 2016 i entrada a la llista Top 100+ European Restaurants OAD dels millors restaurants d’Europa. Aquell mateix any, la Guia Macarfi els va situar com a millor restaurant de Barcelona. Amb dues estrelles a la Guia Michelin des de 2018 i tres Sols a la Guia Repsol des del 2018, ara aspiren a entrar a l’Olimp de la gastronomia mundial. Seria una forma de tancar el cercle, ja que El Bulli va ser en diverses ocasions -i en l’època en què Casañas, Castro i Xatruch hi treballaven- el primer classificat de la a llista The World’s 50 Best Restaurants.

A El Bulli, Casañas hi va passar disset anys. Hi va començar gràcies a l’amistat de Ferran Adrià amb la seva família, que regentava el restaurant Si us plau, a Roses. Al llarg de la seva etapa al restaurant de Cala Montjoi, Casañas va desenvolupar tots els papers de l’auca com a cuiner, per acabar convertint-se una part fonamental del procés creatiu de l’equip.

La gala del The World’s 50 Best Restaurants se celebra el proper 21 de juny a les Ciutats de les Arts de València. Ara fa deu anys, en l’edició de 2013, El Celler de Can Roca va aconseguir el reconeixement com a millor restaurant del món, guardó que tornaria a recollir dos anys després.

A més, els organitzadors han premiat en diferents edicions dels premis els tres germans Roca a títol individual per la seva tasca com a cuiner, sommelier i reboster.

De moment, s’ha fet pública la classificació de la llista entre els llocs 51 i 100 del rànquing, que compta amb diferents representants espanyols. El lloc 64 és per a Aponiente, el restaurant triestrellat on el cuiner Ángel León desenvolupa tècniques per convertir en comestible i dolç les parts del peix que anaven a les escombraries, perquè recuperar l’entorn marí és un dels objectius d’aquest xef del mar.

El següent entre els últims 50 llocs, en concret el 81, és el restaurant Azurmendi, un altre dels tres estrelles Michelin d’Espanya comandat pel cuiner Eneko Atxa i que en l’edició passada dels «50 Best» estava en la posició 55.

A Atxa la segueix un altre gran conegut dels «50 Best», el cuiner català Albert Adrià, qui està al capdavant d’Enigma (en la posició 82), un negoci de Barcelona que va tancar durant la pandèmia el 2020 i va reobrir el 2022 «amb un nou concepte a la carta».

Finalment, en aquest segon tram de la llista hi ha per primera vegada el xef Ricard Camarena (lloc 96) qui després de conèixer la notícia ha assegurat haver-la rebut amb «molta alegria»: «Estar inclosos en aquesta classificació, encara que sigui al segon tram, és una manera de seguir posicionant el restaurant a tots els nivells».