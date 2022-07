Després de 2 anys d’aturada obligada per la pandèmia, torna amb més força que mai el MasiaMarket, el festival per a tots els públics que uneix el vi, la gastronomia, la música i l’artesania i que el celler Masia Serra organitza des de fa cinc anys. En aquesta ocasió, la festa tindrà una durada de dos dies i se celebrarà el 5 i 6 d’agost.

A banda de la música del dj resident Alf La Boîte, hi haurà concerts en directe cada una de les dues jornades, parades d’artesania i de gastronomia, food trucks, barres per adquirir els vins i altres begudes, i una zona d’activitats infantils. Una festa en majúscules per a tota la família. Per accedir-hi, caldrà haver comprat entrada, que es descomptarà de la consumició a les barres o de les compres a la botiga del celler. El celler ha facilitat la compra de l’entrada online anticipada per tal d’agilitzar l’accés, i donarà dret a un descompte en les compres de la botiga del celler durant els dos dies del MasiaMarket.

A més, Masia Serra, dins el marc dels seus ViMoments, aquest estiu ha organitzat com a novetat els TARDEOS , tardes amb dj a la seva terrassa chill out envoltada de vinyes a peu de l’Albera. Música tranquil·la, els vins de Masia Serra i una acurada selecció de tapes amb productes de proximitat, són la millor forma d’acabar la setmana, desconnectar, relaxar-se i encarar la setmana següent.

Imprescindible fer reserva. Per a més informació i reserves de totes les activitats ViMoments, visiteu el web: masiaserra.com

25 anys del Gneis

El celler va celebrar els 25 anys d’un dels seus vins més emblemàtics, el Gneis, en un acte que va tenir lloc fa uns mesos en forma de tast vertical. Es van degustar diferents anyades per comparar l’estat d’un vi, de més de 25 anys d’història, pensat per evolucionar dins l’ampolla.

El tast va acollir, en format molt exclusiu, persones expertes del món del vi per degustar 13 anyades diferents del Gneis, des del 1996 fins al 2015. Va servir per constatar que el Gneis és un vi amb una llarga capacitat d’envelliment, pensat per transmetre la mineralitat del terrer de Masia Serra i del paisatge que l’envolta. Va resultar una experiència única i molt emocionant per a tots els assistents. Un record inigualable d’un vi emblemàtic del celler empordanès, un vi en evolució constant que aguanta molt bé el pas dels anys.

Premi Vinari 2022 de plata pel vi Mosst rosat

I aquí no s’acaben les celebracions. Masia Serra aquest estiu ha rebut un Premi Vinari 2022 de plata en la categoria de rosats joves pel seu vi Mosst rosat. El concurs, que reconeix els millors vins catalans de l’any, ja va premiar Masia Serra l’any passat, en la categoria de millor visita enoturística i d’experiència de tast de vins, a més d’obtenir la categoria de recomanació dins d’una selecció de les millors vinyes del paisatge vitivinícola català que permeten descobrir territori i passejar per l’origen de grans vins catalans.