La Ruta de les Tapes de Roses i del vi DO Empordà, comptarà enguany amb la participació d'un total de 77 establiments rosincs i amb 15 cellers de la DO Empordà encarregats del maridatge de les tapes. La campanya enogastronòmica, que tindrà lloc del 25 de març al 3 d’abril, recupera així les seves dates de celebració habituals a l’inici de la primavera amb una molt bona resposta per part del sector, després de l’anul·lació i canvis soferts durant les dues darreres edicions pels efectes de la pandèmia.

El període d’inscripcions obert per a tots aquells establiments de restauració del municipi interessats a participar en l’edició 2022 de la ruta es va tancar el passat 11 de febrer, donant com a resultat un total de 77 bars i restaurants inscrits. Nova edició de la Ruta de les Tapes de Roses en marxa Des de la seva primera edició, l’any 2016, fins a la irrupció de la pandèmia, el nombre d’establiments adherits a la campanya no va deixar de créixer, passant dels 25 establiments inicials als 83 de l’edició de 2019, que assolí també un rècord de participació amb 193.000 tapes servides. La crisi sanitària va impedir celebrar la Ruta de l’any 2020, mentre que l’any passat aquesta es va haver d’ajustar a les necessitats de la pandèmia, celebrant-se finalment el mes de setembre amb un total de 60 establiments participants. Per a l'Ajuntament de Roses, el nombre de 77 inscrits d’aquest 2022, marca una nova tendència a l’alça i evidencia el compromís i l’interès del sector en aquesta proposta. La Ruta de les Tapes torna doncs a oferir als restauradors de la població l’oportunitat de donar a conèixer els seus establiments i oferta culinària, alhora que exposa i promociona la riquesa gastronòmica del municipi i la producció enològica de la comarca. Durant els 10 dies que durarà la campanya, vilatans i visitants podran tornar a gaudir d’un interessant circuit gastronòmic, tot degustant les tapes maridades amb vins, garnatxes, moscatells i escumosos de 15 cellers diferents de la Denominació d'Origen Empordà. En l’apartat enològic, una novetat d’aquesta edició serà l’ús per servir els vins de gots de 23 cl (tipus zurito), amb l’objectiu d'unificar la imatge i la quantitat servida a tots els establiments. L'ajuntament proporcionarà els gots als restauradors a un preu públic i subvencionat.