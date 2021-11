L’opció completa per a sopars en grup

Una nit rodona. Aquesta és la proposta del Sikim Empuriabrava per a acollir celebracions en grup, una aposta gastronòmica que, a més, compta amb tres espais diferenciats per a oferir una nit completa als clients. A part del restaurant, l’espai compta amb una terrassa-pub i una discoteca per tal d’unificar les necessitats de qualsevol celebració en un mateix local i oferta.

La nova gerència de l’establiment explica que «l’oferta gastronòmica es basa en el concepte de compartir, una fusió entre cuina mediterrània i oriental, reinventant tapes de tota la vida amb un toc oriental». A més, el local organitza diferents nits temàtiques, com la nit japonesa dels dijous, o les celebracions com Sant Joan o Sant Jordi, a més de Cap d’Any, com a pròxima data assenyalada. Tanmateix, des de Sikim Empuriabrava afirmen que «oferim una experiència única per a sopars d’empresa. Sense moure’t del mateix local, pots gaudir del sopar i, després, seguir la festa en el nostre pub o acabar tancant la nostra discoteca. Això fa que l’oferta sigui una gran festa. Amb les nostres sales privades donem un toc més íntim i divertit per aquests sopars. La clau és que podem adaptar-nos a qualsevol necessitat». I és que aquest 2021 és l’any on es tornen a proposar i organitzar els populars sopars d’empresa. Una tradició arrelada que es busca recuperar.

Sikim Empuriabrava ofereix la possibilitat d’organitzar un esdeveniment o celebració complet, des del sopar fins a la festa posterior, sense sortir del mateix local, per gaudir d’una nit memorable.