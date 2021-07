Els Premis Vinari han reconegut els vins joves LaFou Els Amelers 2020 (DO Terra Alta), Black 2020 de MontRubí (DO Penedès) i Masia Freyé Syrah Sumoll de Vallformosa (DO Penedès) com els millors d'enguany. Els tres han rebut la distinció Gran Or a les categories blanc, negre i rosat, respectivament, en una gala que s'ha celebrat aquest divendres a Vilafranca del Penedès. És el primer cop que els Vinari organitzen una cerimònia estival dedicada als vins joves, durant la qual s'han atorgat també els premis a les millors propostes enoturístiques. Si fins ara es concedia un únic guardó a aquest sector durant la gala de tardor, amb la nova cerimònia d'estiu s'han creat quatre categories i també s'han reconegut les millors vinyes.

El premi al Millor Allotjament se l'ha endut l'Hotel Buil&Giné de Gratallops (DOQ Priorat), mentre que el reconeixement a Millor Projecte en Restauració i Experiència de Maridatges ha estat per al Jardí Restaurant El Celleret, de la Família Torres, a Pacs del Penedès (DO Penedès). Pel que fa a la Millor Visita i Experiència de Tast, aquesta ha estat per al Celler Masia Serra de Cantallops (DO Empordà).

Vins de la DO Empordà distingits als Premis Vinari 2021 són:

Babalà Vi Negre Eixirit 2020, del Celler Espolla s’emporta un Premi Vinari de Plata en la categoria de Negres Joves.

Lledoner Rosat 2020, del Celler Espelt de Vilajuïga, s'emporta un Premi Vinari de Plata en la categoria de Rosats Joves.

Xot Blanc 2020, de Vinya dels Aspres de Cantallops, s'emporta un Premi Vinari de Plata en la categoria de Vins Blancs Joves.

Privat Brut Nature Reserva 2019, de Perelada , s'emporta un Premi Vinari de Plata en la categoria d'Escumosos Joves.

Sauló 2020, del Celler Espelt de Vilajuïga, s'emporta un Premi Vinari d'Or en la categoria de Negres Joves.

Babalà – Vi Rosat Alegre 2020, del Celler Espolla, s'emporta un Premi Vinari d'Or en la categoria de Rosats Joves.

Àmbit enotúristic

Dins el guardó de Millor Activitat Enoturística, la subcategoria com a Millor Activitat Cultural i Social ha estat per a 'Viu la Verema de 1887' del Celler Llopart de Subirats (DO Penedès). Com a Activitat d'Esport o Benestar s'ha guardonat a 'Wine en Kayak' del Celler Suñer de Ginestar (DO Tarragona), mentre l'Activitat Mediambiental més ben valorada ha estat la de Celler Gramona de Sant Sadurní d'Anoia (Corpinnat i DO Penedès). Per últim, la Millor Activitat de Luxe ha estat la visita degustació del celler Oller del Mas de Manresa (DO Pla de Bages).

En paral·lel, en l'àmbit enoturístic també s'han concedit dues mencions especials. La primera, per al Millor Ús de les Noves Tecnologies, atorgada a 'Tast & Casa' de Freixenet, a Sant Sadurní (DO Cava i DO Penedès). La segona menció ha estat per a la Millor Activitat Solidària per a 'Cep Passes Solidàries' de Vins el Cep, a Espiells (DO Penedès).Per últim, els Premis Vinari 2021 han distingit una selecció de les millors vinyes del paisatge vitivinícola català: Abadal, Albet i Noya, Buil & Giné, Canals i Munné, Cava Guilera, Celler de l’Hospital - Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges-, Celler Estol Verd, Celler Mas Vicenç, Celler Pascona, Celler Sanstravé, Celler Suñer, Celler Blanch, Família Torres, Finca Batllori, Freixenet, Gramona, Llopart, Mas Blanch i Jové, Mas Llunes, Masia Serra, MontRubí, Oller del Mas, Pla de Morei, Sumarroca, Vilarnau i Vins el Cep.Un cop premiats els millors vins joves i les millors iniciatives enoturístiques, la resta de categories del concurs dels Premis Vinari continuen endavant. El 13 de setembre està previst el tast final al Celler de Rubí, mentre el 8 d'octubre es revelarà el palmarès final a la tradicional gala de tardor que cada any se celebra a Vilafranca per distingir els millors vins de criança.