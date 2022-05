Els espectadors ja poden adquirir entrades anticipades per internet per assistir a la Festa del Cinema i a partir d’aquest dimarts es podran adquirir a les taquilles dels cinemes. 343 cinemes de tot l’Estat participen de la nova edició de la festa que s’allargarà del 3 al 5 de maig i ofereix entrades a preus especials. Les principals pel·lícules que estaran disponibles seran llargmetratges com Alcarràs, Ambulance. Plan de Huida, Bèsties salvatges: Els secrets d’en Dumbeldore, Arthur Rambo, CODA, Canallas, Contando Ovejas, Dog. Un viaje salvaje o Dónde está Anne Frank.

Altres projeccions disponibles en el marc de la Festa del Cinema són Downtown Abbey. Una nueva era, El acontecimiento, El buen patrón, El hombre del norte, El juego de las llaves o El secret de la Vicky.