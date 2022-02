La pel·lícula 100 metros (2016) apropa l’espectador a la història real de Ramon Arroyo, un home al qual tot li anava bé fins que el seu cos va començar-li a fallar. Després de múltiples proves, li van diagnosticar esclerosi múltiple, una malaltia autoimmune. En conèixer el destí que tindria, que en un any ja no podria ni caminar 100 metres, Ramon no es va conformar i va marcar-se el repte de córrer una Ironman, fita que va aconseguir el 2013. Aquest film, protagonitzat per Dani Rovira, Alexandra Jiménez i Karra Elejalde, es projecta aquest divendres als Porxos de Can Laporta, a la Jonquera.