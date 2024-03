Els joves reflexionen sobre la globalització, la precarietat i el poder a l'espectacle «UAP24. Obre els ulls»

Cent seixanta alumnes de deu instituts de secundària de la comarca porten a escena, aquest divendres a les 8 del vespre, l’espectacle UAP24. Obre els ulls, al Teatre de Figueres. Aquest any aborden quatre realitats que ens interpel·len: el consumisme, la precarietat, el domini del poder polític i econòmic i la recerca de la llibertat. Cadascun d’ells està representat per un cor integrat per quaranta joves de diversos centres. L’espectacle el tancaran tots junts interpretant una cançó conjunta.

Els centres participants enguany són els instituts Alexandre Deulofeu, Narcís Monturiol, Cendrassos i Olivar Gran de Figueres, El Bruel-Empuriabrava de Castelló d’Empúries, l’institut de Vilafant, el Centre Escolar Empordà i Illa de Rodes de Roses, El Pedró de l’Escala i l’institut de Peralada. UAP és dirigit per l’associació UAP-Eduquem per la Pau. A banda de la funció conjunta del vespre, el mateix dia, però al matí, a les 10 i a 2/4 d’1 del migdia, faran dues funcions més.