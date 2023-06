Emporiom, emprén la segona edició el proper 17 de juny al singular paratge del Museu Arqueològic de Catalunya-Empúries. El Festival de Ioga d'Emporiom és una celebració del Dia Internacional del Ioga i del solstici d'estiu, que es durà a terme al jaciment arqueològic grecoromà d'Empúries. Mitjançant aquesta iniciativa, es busca combinar la saviesa de les cultures ancestrals grecollatina i índia, portant la pràctica del ioga a aquest entorn energètic i excepcional, brindant una experiència màgica i enriquidora que uneix el cos, la ment i l’esperit.

Organitzat per Thaïs Botinas, historiadora de l’art amb una llarga trajectòria en gestió cultural i en producció de concerts i amant del ioga des de fa més de vint anys, Emporiom fusiona les seves dues grans passions, el ioga i Empúries. Són molts els companys de viatge que fan que Emporiom sigui una realitat i que han apostat pel projecte en aquesta primera edició, entre ells destaquen el MAC Empúries, Yoga Room 108, Happy Yoga, el Club de Salut i Benestar del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Mandulis. Emporiom Yoga és un treball d’equip, en el que es teixeixen en xarxa una diversitat de projectes dedicats al ioga i al benestar a nivell regional. Emporiom Yoga és, a la vegada, un esdeveniment que apropa professors i professionals de referència que venen a celebrar el Dia Internacional del Ioga en un indret tan especial com el jaciment d’Empúries. D’aquesta manera, es reviu a Empúries el seu ancestral sentit com a espai de cures, de benestar i meditació.

Durant tot el dia, els assistents tindran l'oportunitat de participar en una àmplia varietat d'activitats dissenyades per promoure el ioga, el benestar, el coneixement, la natura, el respecte, la tolerància i l'harmonia. Serà una jornada complerta per celebrar la vida i connectar amb un mateix i l'entorn que ens envolta. AlEmporiom es viuran moltes activitats i pràctiques de ioga, s’oferirà menjar i beure saludable, moments de pausa, de riure i un munt de sensacions on el COS, la MENT i el COR es tornen un.

Pel matí, des de la sortida del sol a les 6:00h fins a les 9:00h del matí, Sadhana amb Hatha Yoga, Karanas, Pranayama i Meditació amb Xavi Punsola del 108 Yoga Room de Girona. La primera reunió al jaciment grec d’Empúries és una de les activitats privilegiades. Els cinquanta assistents podran veure eixir el sol des de l’esplanada dels temples. Les sessions de meditació a l’albada conformen aquesta experiència tant única en el que, segons la física quàntica, permeten netejar la ment, el cos i l’esperit en sintonia amb les ones cerebrals thetha, ones de meditació i introspecció.

Aquest primer moment de la jornada cerca una connexió refrescant i col·lectiva abans de que comenci el dia. En acabat, l’ecoxef Matthias Hespes de EspaiCuinarSa, ens deleitarà amb un saludable esmorzar vegetarià sota els pins del recinte, gentilesa del Clubs de Salut i Benestar del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. A partir de les 10:30h fins a les 12:00h, els participants realitzaran una visita teatralitzada per les d'Empúries a càrrec del Museu Arqueològic de Catalunya-Empúries, col·laborador pilar del festival. El recorregut per el jaciment permetrà apreciar personalment la singularitat de l’escenari a on se celebra el Dia Internacional del Ioga.Per la tarda el Fòrum d’Empúries es convertirà en Vibràpolis. Aquest any el programa inclou una gran diversitat de novetats. A primera hora de la tarda, a partir de les 18:00h, hi haurà una sèrie de tallers a escollir. Es compta amb Ignasi Rifé, director de l’escola de filosofia Elea que impartirà un taller sobre Filosofia sapiencial.

Cristina Planellas, fundadora del Happy Yoga de Girona, oferirà un taller de la pràctica del Pranayama i Meditació amb Mantra i Mudra, gentilesa del Club de Salut i Benestar del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Guru Kaur, de Naad Ioga, compartirà el taller Ioga del so. Al programa es compta també amb Eva Roca, creadora de Kreative Yoga, instruint un taller sobre la Nutrició del Ioga. Tot seguit, a partir de les 19:15h la mestra referent Fedora Fonseca del Happy Yoga Barcelona, acompanyada del músic Luca ‘Spirit, faran vibrar el Fòrum amb una gran sessió col·lectiva de Kundalini Yoga. Després de la comunicació celestial, s’encetarà el moment del poder del cant i el sol com a eina ancestral per crear una vibració grupal.

Els concerts començaran a les 20:45h, el primer grup de Kirtan serà d’Anahat Naad i de les 21:45h a les 23:00h gaudirem del concert de Kirtan amb Luca ‘Spirit, acompanyat de percussió i violí.